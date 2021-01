Le Dinar continue de chuter face à l’Euro sur le marché parallèle 

En attendant une éventuelle réouverture des frontières du pays, le marché parallèle des devises du square Port Saïd d’Alger retrouve peu à peu sa dynamique et connait une hausse de la monnaie européenne unique face au Dinar.

Selon les informations rapportées par nos confrères de Le Soir d’Algérie, la monnaie européenne unique continue de s’envoler face au Dinar sur le marché parallèle du square d’Alger. En effet, les 21 000 dinars s’échangent désormais pour 100 euros sur le marché noir des devises. « On n’y comprend rien à ces fluctuations », a indiqué un cambiste, en rappelant qu’en novembre dernier, 1 euro s’échangeait contre 199 dinars.

Par ailleurs, certains cambistes prévoient une remontée importante dès le début du mois de février, à l’ombre des rumeurs qui circulent concernant la réouverture des frontières du pays.

Rappelons que la pandémie du Coronavirus (Covid-19) a plongé le marché noir des devises dans une crise sans précédent. Gelé pendant plusieurs mois à cause de la fermeture des frontières du pays, le marché parallèle a été déserté par ses utilisateurs, et l’euro s’est échangé à 190 dinars, atteignant ainsi le plus bas niveau.

Les taux restent relativement stables sur le marché officiel

Parallèlement, les cotations officielles de la Banque d’Algérie, indiquent que la monnaie européenne unique s’échange à 161.13 dinars à l’achat, et à 161.17 dinars à la vente. D’une autre part, le dollar américain s’échange à 132.77 dinars à l’achat, et à 132.78 dinars à la vente.