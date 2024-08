Le dinar algérien face aux devises étrangères en Banque et au marché informel ce 2 août

En cette fin de semaine, la Banque d’Algérie affiche des cotations commerciales relativement stables pour les taux de change des devises étrangères. Dans cet article, découvrez les taux de change pratiqués tant au niveau du marché officiel que sur le marché informel, souvent appelé marché noir de change.

D’après les dernières données de la Banque d’Algérie, couvrant la période du 1ᵉʳ au 5 août 2024, l’euro s’échange à 145.30 dinars algériens à l’achat et à 145.33 dinars algériens à la vente. Le dollar américain, quant à lui, s’achète à 134.50 dinars algériens et se vend à 134.52 dinars algériens.

Les cotations commerciales du marché officiel indiquent également que la livre britannique s’échange à 172.07 dinars algériens pour l’achat et à 172.09 dinars algériens pour la vente. Enfin, le dollar canadien est coté en Banque à 97.30 dinars algériens à l’achat et à 97.32 dinars algériens à la vente.

Devises : qu’en est-il des taux de change du marché informel ?

En revanche, sur le marché parallèle, les taux de change affichent des valeurs bien plus élevées, notamment après la récente envolée de l’euro et de la livre sterling. Les cambistes du marché noir proposent l’euro à 239.00 dinars algériens pour l’achat et à 241.00 dinars algériens pour la vente.

Le dollar américain se négocie au niveau de la bourse informelle à 220.00 dinars algériens à l’achat et à 222.00 dinars algériens à la vente. La livre sterling a atteint un nouveau record et s’achète désormais à 280.00 dinars algériens et se vend à 282.00 dinars algériens. Le dollar canadien, quant à lui, s’achète à 158.00 dinars algériens et se vend à 160.00 dinars algériens.

Pour ceux qui prévoient de voyager durant ces vacances, il est crucial de bien se renseigner sur les taux de change afin de mieux gérer le budget. Car ces écarts significatifs entre les taux du marché officiel et ceux du marché informel peuvent avoir un impact important sur les dépenses des voyageurs.