Le dinar algérien face aux devises étrangères : cours de change de ce jeudi 18 janvier !

Au cours de la période allant du 17 au 19 janvier 2024, les cotations commerciales du dinar à la Banque d’Algérie ont dévoilé des tendances marquantes dans le monde des devises. L’euro, clôture la semaine avec une valeur d’achat de 146.37 DA par unité et un taux de vente de 146.44 DA, confirmant sa position sur le marché officiel. De manière similaire, le dollar américain, en tant que pivot monétaire mondial, se négocie à l’achat à 134.60 DA et à la vente à 134.62 DA, reflétant la stabilité relative des devises majeures au cours de cette période.

Cependant, l’observation des chiffres du marché informel révèle des disparités significatives, soulignant l’influence des acteurs du marché parallèle. Les revendeurs de devises opérant dans ces milieux proposent l’euro à des taux bien plus élevés, fixant le prix d’achat à 234.00 DA et celui de vente à 236.00 DA. Cette divergence témoigne des dynamiques spécifiques à cet écosystème particulier, mettant en lumière les fluctuations fréquentes auxquelles sont soumises les devises étrangères sur le marché informel.

Quant au dollar américain, sa cotation sur le marché noir du Square Port Saïd d’Alger présente des chiffres notables, avec un taux d’achat établi à 217.00 DA et un taux de vente fixé à 220.00 DA. Cette réalité du marché informel souligne les écarts parfois marqués entre les cotes officielles et celles qui prévalent dans ces milieux non réglementés, mettant en lumière la complexité du paysage des devises en Algérie.

Banque d’Algérie et marché noir : où en sont les autres devises ?

Les données officielles de la Banque d’Algérie dévoilent également des indications précieuses concernant d’autres devises étrangères. La livre sterling britannique, par exemple, affiche un taux d’achat de 170.45 DA et un taux de vente de 170.51 DA, signalant une légère augmentation. De même, le dollar canadien maintient sa position avec un taux d’achat de 99.55 DA et un taux de vente de 99.59 DA.

Cependant, l’analyse du marché informel révèle des tendances distinctes. Pour la livre sterling britannique, les cambistes dans ces milieux non réglementés ont fixé des tarifs plus élevés, proposant la devise à 262.00 DA pour l’achat et à 265.00 DA pour la vente. Cette différence significative souligne l’influence des fluctuations sur le marché informel, où les taux peuvent être plus sensibles aux dynamiques du marché.

Les amateurs de dollars canadiens, cherchant des alternatives sur le marché informel, peuvent se voir proposer des taux à 156.00 DA pour l’achat et à 158.00 DA pour la vente, dévoilant une réalité distincte par rapport aux cotes officielles. Cette dualité entre les marchés officiel et informel met en lumière la complexité du paysage des devises.

Enfin, le tableau synthétique ci-dessous récapitule ces informations, offrant un aperçu complet des cours de change du dinar algérien sur les deux marchés, officiel et informel, pour ce jeudi 18 janvier 2024 :