Le dinar algérien face aux devises ce 12 septembre : où en est l’euro en cette fin de semaine ?

Les dernières fluctuations du marché des devises en Algérie révèlent une dynamique intéressante, tant sur le marché officiel que parallèle. Entre le 11 et le 13 septembre 2024, la Banque d’Algérie a enregistré une certaine stabilité dans les taux de change des principales monnaies étrangères.

Au niveau du marché officiel de la Banque d’Algérie, l’euro reste stable avec des taux qui ont atteint 146.25 dinars algériens à l’achat et 146.30 dinars à la vente. Cependant, la situation est plus marquée sur le marché noir, où l’euro a franchi un nouveau seuil, grimpant à 239.00 dinars à l’achat et 241.00 dinars à la vente.

De son côté, le dollar canadien se négocie à 97.43 dinars à l’achat et 97.45 dinars à la vente sur le marché officiel, tandis que le marché parallèle maintient des taux constants, autour de 157.00 dinars pour l’achat et 159.00 dinars pour la vente.

Qu’en est-il du billet vert américain ?

Quant à la monnaie américaine, le dollar affiche une stabilité sur le marché officiel, avec des taux à 132.40 dinars à l’achat et 132.41 dinars à la vente. Néanmoins, sur le marché informel, les cambistes du Square Port Saïd d’Alger échangent le billet vert contre 218.00 dinars à l’achat et 220.00 dinars à la vente, marquant une différence notable par rapport aux taux officiels.

Pour la livre sterling, le marché officiel la positionne à 173.25 dinars à l’achat et 173.27 dinars à la vente. Sur le marché noir, cette monnaie atteint des niveaux impressionnants, avec des taux de 277.00 dinars à l’achat et 279.00 dinars à la vente.

Taux de change des devises en Banque et au marché noir !

Ces écarts croissants entre les cours officiels et parallèles révèlent l’évolution complexe des devises en Algérie. Le marché noir, souvent en décalage avec les valeurs officielles, continue de jouer un rôle significatif dans les transactions, en particulier pour les devises les plus demandées comme l’euro et le dollar.