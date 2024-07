Le dinar algérien face à l’euro et au dollar : Taux d’achat et de vente de ce 14 juillet

Basculant entre stabilité et volatilité, les chiffres du marché informel des devises en Algérie montrent une tendance à la stagnation des taux de change des principales monnaies étrangères en ce début de semaine. Dans cet article, découvrez les taux de change du dinar algérien face aux principales devises étrangères en Banque et au marché noir pour ce dimanche 14 juillet 2024.

Actuellement, les cambistes proposent l’unité de la monnaie européenne à 234.00 dinars algériens pour l’achat et à 236.00 dinars algériens pour la vente. De plus, le dollar américain se négocie au niveau du même marché à 217.00 dinars algériens pour l’achat et à 220.00 dinars algériens pour la vente.

En comparaison, sur le marché officiel de la Banque d’Algérie, l’euro se maintient fermement à 145.49 dinars algériens pour l’achat et à 145.54 dinars algériens pour la vente. De son côté, le dollar américain s’achète en Banque à 134.22 dinars algériens pour l’achat et à 134.24 dinars algériens pour la vente.

Taux de change Banque d’Algérie et marché : À combien s’échangent les autres devises ?

Par ailleurs, les cambistes du marché noir du Square d’Alger proposent la livre sterling, monnaie britannique, à 262.00 dinars algériens pour l’achat et à 265.00 dinars algériens pour la vente. De même, le dollar canadien s’acquiert à 156.00 dinars algériens et se vend à 158.00 dinars algériens sur ce marché parallèle.

En contraste, les cotations officielles de la Banque d’Algérie pour la période du 11 au 15 juillet 2024 indiquent des taux plus bas. En effet, la livre britannique est fixée à 172.75 dinars algériens pour l’achat et à 172.81 dinars algériens pour la vente, tandis que le dollar canadien s’échange à 98.46 dinars algériens pour l’achat et à 98.50 dinars algériens pour la vente.

Ces écarts creusent les différences significatives entre les marchés officiel et informel en Algérie, reflétant une dynamique économique complexe et parfois instable. Ainsi, ces variations mettent en évidence les disparités notables entre les deux marchés de change en Algérie pour ce dimanche 14 juillet 2024 :