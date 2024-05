L’aéroport d’Alger promet des services améliorés aux voyageurs

L’Aéroport international d’Alger-Houari-Boumédiène, l’une des principales portes d’entrée en Algérie, se prépare à offrir une expérience de voyage encore plus agréable et pratique pour les passagers. Sous la direction du nouveau directeur général, Mokhtar Said Mediouni, plusieurs initiatives passionnantes sont en cours de déploiement.

Dès votre arrivée à l’aéroport, vous serez accueilli par des jeunes vêtus de T-shirts jaunes marqués “Ask Me”. Ces guides seront là pour répondre à vos questions, vous orienter vers les terminaux appropriés et vous aider à trouver les services dont vous avez besoin.

Que vous soyez un voyageur fréquent ou que vous visitiez l’Algérie pour la première fois, ces guides rendront votre expérience plus fluide et agréable.

D’après le directeur général, l’aéroport d’Alger va bénéficier aussi d’une ambiance plus animée grâce à l’installation de pianos et à des divertissements pour les enfants. De plus, les voyageurs auront bientôt accès à des salles de jeux électroniques pour se divertir pendant leurs escales tout en profitant de fast-foods et de free shop algérien avant leur vol.

Faciliter l’accès au territoire national pour les Algériens

Pour simplifier l’accès au territoire national pour les citoyens algériens, des mesures significatives ont été annoncées le mercredi 8 mai 2024.

Le Consulat d’Algérie à Metz a publié un communiqué dévoilant une décision prise par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Cette décision vise à faciliter le retour des Algériens résidant à l’étranger, en particulier pendant la saison estivale.

Désormais, les citoyens algériens munis de passeports étrangers valides pourront entrer et sortir du territoire national sans avoir besoin d’un visa préalable. Cette mesure exceptionnelle et dérogatoire sera en vigueur jusqu’au 31 octobre 2024.

L’objectif principal de cette initiative est de favoriser les retrouvailles familiales et de répondre aux besoins des Algériens vivant à l’étranger. Ces annonces reflètent l’engagement des autorités algériennes à simplifier les procédures administratives et à offrir une plus grande flexibilité aux voyageurs internationaux.

Pour garantir une application efficace de cette mesure, il est nécessaire d’appliquer correctement les indications du consulat. Les enfants issus de la communauté nationale résidant à l’étranger doivent donc présentent les mêmes documents justificatifs à l’entrée et à la sortie du territoire national.