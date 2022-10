Le Sahara algérien rouvre ses portes aux touristes français

Selon le dernier reportage de national géographie, l’Algérie est un géant touristique caché à la vue de tous. En effet, disposant d’un énorme potentiel touristique non exploité, l’Algérie reste une destination méconnue pour la plupart des touristes étrangers.

Selon le chercheur Andrew Farrand, parmi les deux millions de touristes qu’accueille chaque année l’Algérie, la majorité sont des membres de la diaspora. En effet, Malgré la richesse de ses monuments et sites historiques, l’Algérie accueille peu de touristes étrangers.

Cependant, la semaine dernière, un nouveau changement au niveau de la carte du Quai d’Orsay a eu lieu. Notamment, pour ouvrir de nouveaux horizons dans le Sahara algérien.

Le Sahara algérien s’ouvre à nouveau aux touristes français

Après 14 ans d’interruption, les passionnés de voyage et amoureux du désert vont pouvoir reprendre leur chemin vers le Sahara algérien. En effet, sur la carte du Quai d’Orsay, la région de Djanet est passée de région « formellement déconseillée (rouge), en « déconseillées, sauf raison impérative », notamment en orange.

Par ailleurs, le fondateur de la coopérative Point Afrique, Maurice Freund, a fait savoir que « la situation est aujourd’hui apaisée. Nous avons l’appui de l’Ambassade de France » rapporte le site spécialité L’écho Touristique. En effet, conformément à ses dires, à partir du janvier 2023. Le ministère de l’Europe et des affaires étrangères pourrait mettre la région de Djanet dans la catégorie jaune. Notamment celle concernant les zones de vigilance renforcée. Ce qui représentera, selon lui, un nouveau pas vers la relance du Sahara algérien.

Toujours selon le fondateur de la coopérative Point Afrique, une rencontre a eu lieu entre lui, Air Algérie et le consul général à Paris. Dont laquelle la question d’un vol Paris – Djanet a été évoquée. Ainsi, un avion sera mis à disposition des voyageurs sur cette ligne. Et assurera un vol aller le samedi à 22h et un retour le dimanche à 8h du matin. Conformément aux dires de Maurice Freund, le premier vol interviendra le 17 décembre 2022.