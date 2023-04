Les téléspectateurs algériens ont exprimé leur satisfaction sur la toile suite à la diffusion du dernier épisode de la série dramatique « 11/11 », qui était à la hauteur de leurs aspirations ! En effet, la série a réussi à captiver l’attention et l’intérêt du public jusqu’à son dénouement, laissant les fans satisfaits et impressionnés.

À vrai dire, l’un des éléments qui a suscité la curiosité des fans tout au long de la série était le mystère entourant le meurtre de Malak (Nissa Bey), l’actrice principale. En conséquence de quoi, les téléspectateurs ont été tenus en haleine tout au long de la série, cherchant à résoudre l’énigme et découvrir la vérité.

La manière dont cette intrigue a été développée a été largement saluée par les fans, qui ont apprécié la complexité de l’intrigue et la façon dont elle a été résolue dans le dernier épisode, chose qui est visiblement absente dans la majorité des productions dramatiques algériennes.

Jeu d’acteurs salué

Outre l’intrigue captivante, les téléspectateurs étaient impressionnés par le jeu d’acteurs dans « 11/11 ». En effet, les performances des acteurs principaux ont été largement acclamées, avec des éloges pour leur talent et leur immersion dans leurs personnages. Les fans ont souligné la justesse des émotions exprimées par les acteurs et leur capacité à donner vie aux personnages de la série.

On citera dans ce sillage, l’acteur talentueux Akram Djeghim, Mohamed Frimehdi, Hilda Amira Douaouda, Haifa Rahim et Nissa Bey qui ont pu véhiculer la complexité des ces personnages. Par ailleurs, la qualité de la réalisation et du tournage de la série n’est pas passée inaperçue, les décors, les effets visuels… ont ajouté une dimension esthétique à la série. Les internautes ont affirmé que les scènes étaient bien structurées et la cohésion entre les différentes séquences était remarquable, ce qui a contribué à l’immersion du public dans l’histoire.

D’ailleurs, certains téléspectateurs ont même comparé « 11/11 » à des séries diffusées sur Netflix, faisant ainsi l’éloge sur la qualité de la production et la plaçant au niveau des séries les plus populaires. Effectivement, cette comparaison témoigne du succès et de la reconnaissance que la série a obtenus auprès du public.

Dernier épisode 11/11 : le secret de Malak enfin dévoilé

Le dernier épisode de la série 11/11 a été plein de révélations choquantes. En effet, l’identité du meurtrier de Malak (Nissa Bey) a enfin été dévoilée, et il s’agissait à la grande surprise du public de Hichem (Akram Djeghim), un ami proche de Malak et de son frère Louai. Dans le détail, on notera que Hind (Amira Hilda Douaouda), la femme de Reda (Meziane Amiche), a joué un rôle clé dans cette révélation en découvrant un disque dur caché par Hichem, qui contenait les vidéos de la caméra de surveillance du jour du crime.

Les détails du crime ont également été révélés. Il s’est avéré que Nabil (Mohamed Frmehdi), qui entretenait une relation avec Malak, l’avait agressée jusqu’à ce qu’elle a perdu conscience. Reda, Hichem et Yacine se sont, de ce fait, rendus à l’atelier de Malak, pensant qu’elle était morte. Reda et Yacine ont ensuite suivi Nabil qui s’est enfui, pendant que Hichem était censé rester avec Malak.

Malak a supplié Hichem de l’aider, mais en découvrant les discussions sur le téléphone de Malak avec Nabil, Hichem a été pris d’une rage aveugle. Hichem a frappé Malak et l’a finalement tuée à l’aide d’un objet tranchant. Visiblement, Hichem était un psychopathe qui était obsédé par Malak, mais les insultes lancées par Malak à son égard l’ont poussé à se venger de manière brutale et effroyable.

Hichem met fin à sa vie, Houria retrouvée morte

La découverte choquante de la réalité du crime a laissé Louai (Youcef Sehiri) abasourdi. En effet, après avoir reçu le disque dur de Hind, il a rencontré Hichem pour obtenir plus de détails sur cette affaire mystérieuse. Les révélations de Hichem ont éclairé certains aspects du crime, mais ont également soulevé de nouvelles questions pour Louai.

Louai, confronté à la dure réalité de la situation, a dû prendre une décision difficile. Dans le détail, il a demandé à Hichem de se rendre au commissariat pour reconnaitre son tort ou de choisir de se suicider. Hichem, submergé par la culpabilité et l’angoisse, a finalement choisi de mettre fin à ses jours.

Une deuxième saison de 11/11 ?

Cependant, malgré cette tragédie, de nombreuses questions demeurent sans réponse. L’une d’entre elles concerne Houria (Haifa Rahim), qui a été retrouvée morte dans son appartement. Les circonstances entourant sa mort restent floues, et cela ajoute un élément supplémentaire de mystère à cette affaire complexe.

En raison de ces nombreux éléments non résolus, la série suscite l’attente d’une deuxième saison. Les téléspectateurs sont impatients de savoir comment l’histoire va évoluer et si les réponses aux questions en suspens seront finalement révélées.

La deuxième saison de la série promet d’être pleine de rebondissements, de révélations surprenantes et d’intrigues captivantes. Effectivement, les téléspectateurs sont impatients de suivre l’évolution de cette histoire complexe et palpitante, et de découvrir enfin la vérité derrière ces mystères.