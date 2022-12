Le Département d’orthophonie du Centre médical Anadolu

Les troubles du langage et de la parole qui sont observés à un taux significatif chez les enfants représentent un domaine problématique, affectant sérieusement leurs relations sociales, leur réussite scolaire et leur développement émotionnel. C’est pourquoi la prise en charge de ces problèmes à un âge précoce aura un impact positif sur la qualité de vie de l’enfant.

Quels sont les signes d’un trouble du langage et de la parole ?

Incapacité à commencer à parler malgré un certain âge ;

Retard de développement par rapport à ses pairs ;

Communication avec des signes ou des mots isolés ;

Incapacité à faire des phrases ;

Bégaiement ;

Difficulté à prononcer certains sons ;

Un ton de voix inférieur à la normale ;

Un débit de parole rapide qui rend le discours difficile à comprendre ;

Avaler des sons ou des syllabes.

Dans quels domaines l’orthophonie est-elle efficace ?

Bégaiement ;

Retard de parole ;

Troubles du langage ;

Troubles de l’articulation et de la phonologie ;

Troubles du développement communs au groupe pouvant bénéficier d’une orthophonie ;

Thérapie précoce du langage et de la parole pour les enfants ayant des besoins spéciaux et des troubles du développement ;

Orthophonie chez les enfants atteints de déficience auditive ;

Fente palatine (du palais) et fente labiale (des lèvres) ;

Troubles spécifiques du langage ;

Apraxie (incapacité à développer la capacité motrice nécessaire pour produire des mots et des mouvements musculaires volontaires en relation avec la fonction de la parole).

Les troubles du langage et de la parole les plus courants chez les enfants

Troubles de la fluidité – bégaiement

Le bégaiement est un problème affectant la fluidité de la parole qui commence généralement à l’âge de 2 à 5 ans. Il peut se manifester sous différentes formes au cours de l’élocution, comme la répétition de syllabes, des blocs, des prolongations et des ajouts de sons. Ce trouble est signalé 4 fois plus souvent chez les garçons que chez les filles. Il est possible de contrôler le bégaiement dans une certaine mesure grâce à une thérapie, mais cela nécessite un processus régulier.

Troubles de l’articulation et de la phonologie

Ce trouble se caractérise par une difficulté à prononcer les sons ou l’utilisation d’un autre son à la place de ce dernier. Par exemple, l’incapacité à produire des sons comme /r/, /s/, /k/ ou à les substituer par d’autres sons. Dans ce cas, le(s) son(s) défectueux sont identifiés par des tests, et après avoir été évalués en termes de motricité orale, un plan de thérapie est préparé.

Retard de parole – Retard de langage

À l’âge d’un an, on s’attend à ce qu’un enfant parle des mots isolés, qu’il ait un vocabulaire d’au moins 50 mots entre 1,5 et 2 ans et qu’il fasse des phrases de 2 à 3 mots vers 2,5 ans. Il est possible que les enfants dont le développement de la parole est différent soient classés dans le groupe que nous appelons « enfants normaux parlant tard ». Parfois, cependant, un retard de parole peut être le premier signe d’un problème grave chez un enfant. Dans ce cas, une intervention précoce augmente considérablement la possibilité d’obtenir une réponse.

Qu’est-ce qu’un thérapeute du langage et de la parole ?

Un thérapeute du langage et de la parole est un professionnel de la santé titulaire d’un diplôme de premier cycle ou d’un diplôme associé en thérapie du langage et de la parole, ou d’un master ou d’un doctorat en thérapie du langage et de la parole après d’autres études de premier cycle. Il effectue des études visant à prévenir les troubles du son, de la parole et du langage des individus, et s’occupe de la rééducation des troubles de la déglutition, du langage et de la parole diagnostiqués par un médecin.

(i) Pour en savoir plus, consultez la page du : département de l’orthophonie de la Clinique Anadolu