Le département de neurophysiologie du Centre Anadolu

La clinique des sciences neurologiques du Centre médical Anadolu regroupe les départements de neurologie et de neurochirurgie. Le premier s’occupe du diagnostic et du traitement des maladies du système nerveux central (céphalées, accidents vasculaires cérébraux, maladie de Parkinson, maladie d’Alzheimer). Le second applique les techniques les plus avancées (Cyberknife, radiochirurgie, surveillance EEG, angiographie numérique, IRM, CT-scan…).

La maladie d’Alzheimer

Alzheimer est une maladie neurodégénérative qui provoque des dysfonctionnements irréversibles de la mémoire et du comportement. En règle générale, les symptômes apparaissent lentement puis s’aggravent au fil du temps jusqu’à interférer avec les tâches quotidiennes. Alzheimer représente la cause la plus fréquente de démence chez l’être humain.

Notions élémentaires sur la maladie d’Alzheimer

La démence est un terme générique désignant un trouble mental grave caractérisé par une déchéance irréversible des activités de la pensée, en particulier de la mémoire. Avec plus de 80 % des cas, la maladie d’Alzheimer constitue la forme de démence la plus commune.

Bien que le plus grand facteur de risque de la maladie soit l’âge (la majorité des personnes touchées ont plus de 65 ans), Alzheimer ne représente pas un processus normal de vieillissement. En effet, on relève que 5 % des gens atteints ont entre 40 et 50 ans ; on parle alors de manifestation précoce d’Alzheimer.

Alzheimer est une maladie évolutive, et la dégénérescence qu’elle provoque s’accentuent au fil des ans. Aux premières phases, les troubles de la mémoire sont légers ; mais à un stade avancé, les individus perdent leur autonomie et leur capacité à interagir avec leur environnement.

À ce jour, la maladie d’Alzheimer est incurable, mais des médicaments qui jugulent les symptômes existent et la recherche se poursuit. Quoique les traitements actuels n’empêchent pas la maladie de progresser, ils ralentissent néanmoins l’aggravation des symptômes de démence ; ils améliorent la qualité de vie des malades et celle du personnel de santé qui les accompagne.

10 symptômes de la maladie d’Alzheimer

Même si de légères pertes de la mémoire font partie du processus normal de vieillissement, des troubles plus graves (ou plus fréquents) des fonctions cognitives du cerveau peuvent constituer des signes précurseurs de la maladie d’Alzheimer ou d’une démence connexe.

Si vous constatez chez vous (ou chez une personne proche) un, ou plusieurs, de ces dix dysfonctionnements des activités de la pensée, consultez votre médecin pour en déterminer la cause.

Pertes de mémoire qui affectent la vie quotidienne ;

Difficulté à planifier ou à résoudre des problèmes ;

Difficulté à exécuter des tâches familières à la maison ou au travail ;

Confusion avec le temps ou l’espace ;

Difficulté à interpréter les images et les relations spatiales ;

Apparition de nouvelles difficultés à l’expression orale ou écrite ;

Objets égarés et perte de la capacité à reconstituer un parcours ;

Jugement amoindri ;

Retrait du travail ou des activités sociales.

Sautes d’humeur et troubles de la personnalité.

Cependant, présenter des déficiences de la mémoire ne signifie pas forcément qu’on est atteint de la maladie d’Alzheimer ou d’une démence connexe.

(i) Pour en savoir plus sur ces symptômes, veuillez consulter cette page du site Web de l’Alzheimer’s Association : 10 signes et symptômes de la maladie d’Alzheimer

Le département de neurophysiologie du Centre Anadolu, une clinique à la pointe de la technologie

Afin de garantir à ses patients des soins d’une qualité optimale, le département de neurophysiologie du Centre Anadolu applique les examens les plus pointus que requièrent aujourd’hui les sciences neurologiques, à savoir :

La chirurgie Cyberknife

Le système CyberKnife® est une solution de radiothérapie appliquée au corps entier permettant l’administration de doses élevées de rayons avec une précision inframillimétrique. Contrairement à la radiothérapie conventionnelle, la tête de radiation du système CyberKnife est montée sur un bras robotique la rendant parfaitement mobile et capable d’irradier la tumeur selon des directions différentes. Cette flexibilité permet d’appliquer de fortes doses de rayonnement avec une précision extrême, quel que soit l’emplacement de la tumeur dans le corps.

Radiochirurgie

La radiochirurgie est une technique de radiothérapie récente. Elle consiste à administrer un faisceau de rayons qui encerclent la tumeur pour la détruire. Cette technique est particulièrement utile pour traiter des tumeurs profondes pour lesquelles il serait dangereux de réaliser une intervention chirurgicale. Contrairement aux radiothérapies classiques, la radiochirurgie nécessite très peu de séances. La radiochirurgie n’est cependant pas adaptée à tous les types de tumeurs. Elle est réservée aux tumeurs de petite taille, ne dépassant pas 3,5 centimètres de diamètre et aux contours bien délimités.

Électroencéphalogramme (EEG)

L’électroencéphalogramme (EEG) est un examen qui permet de mesurer et d’enregistrer l’activité électrique du cerveau. L’EEG a recours à des électrodes qu’on fixe sur la tête et qu’on relie à un ordinateur. L’EGG est un examen qui n’engendre aucune douleur. On procède à un EEG pour :

Détecter et localiser toute activité électrique anormale du cerveau ;

Déterminer l’emplacement au cerveau d’une tumeur, d’une inflammation, d’une infection, d’un saignement ou d’une blessure ;

Diagnostiquer et surveiller des maladies telles que l’épilepsie, la narcolepsie (trouble du sommeil) et l’œdème cérébral ;

Surveiller le cerveau durant une chirurgie cérébrale.

Angiographie numérisée

L’angiographie permet de voir les artères qui transportent le sang depuis le cœur vers les organes, la tête, les membres. Cet examen utilise les rayons X couplés avec la production d’images numérisées et il nécessite une injection d’iode. L’angiographie peut se faire en ambulatoire (retour à domicile peu de temps après l’examen) ou nécessiter une brève hospitalisation.

Le radiologue introduit dans une artère, au pli de l’aine ou au bras, un fin tuyau appelé cathéter. Il injecte ensuite un liquide de contraste iodé. Ce liquide rend les artères visibles aux rayons X en leur donnant une coloration. Le médecin prend alors des clichés radiographiques du corps. L’angiographie aide ainsi l’équipe soignante à choisir le traitement le mieux adapté au patient.

CT scan

Le CT scan, examen non invasif et qui exige une irradiation minimale, emploie un équipement à rayons X pour obtenir des informations sur le corps sous différents angles. Il procède ensuite à un traitement informatique de ces informations pour recréer une image en tranches des différents tissus et organes.

Le CT permet de montrer différents types de tissus, comme les poumons, l’os, les tissus mous et les vaisseaux sanguins. C’est une technique surtout utile pour le diagnostic des cancers, des pathologies cardiovasculaires infectieuses, des traumatismes ainsi que des maladies ostéo-articulaires.

Imagerie par résonance magnétique (IRM)

L’IRM ou Imagerie par résonance magnétique compte parmi les techniques d’imagerie médicale les plus récentes. Elle permet de visualiser avec une grande précision les organes et tissus mous, dans différents plans de l’espace. Il devient ainsi possible de déterminer l’emplacement exact de lésions autrement invisibles. Cet examen, qui ne fait appel qu’aux propriétés des champs magnétiques, ne provoque aucune irradiation.

À la faveur de sa grande précision, les champs d’application de l’IRM sont larges. Cet examen est particulièrement utilisé dans l’exploration des pathologies cérébrales, rachidiennes, osseuses, articulaires, digestives, gynécologiques, vasculaires et cardiaques.

