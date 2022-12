Le Département de dermatologie du Centre médical Anadolu

La dermatologie s’occupe du diagnostic et du traitement de problèmes tels que l’acné, fréquente dans la société, le psoriasis, les cancers dermiques, les affections microbiennes de la peau, les éruptions cutanées allergiques, les maladies des cheveux et des ongles.

Analyse dermatoscopique numérique des grains de beauté ?

Parallèlement à l’accroissement du taux de cancers dermiques au cours des dernières années, l’intérêt pour les grains de beauté (naevus) a également augmenté. Le mélanome malin a le plus mauvais pronostic parmi les cancers dermiques. 70 % des mélanomes malins proviennent de la peau normale, tandis que 30 % sont issus de la transformation d’un grain de beauté existant.

La dermatoscopie est une microscopie de la surface de la peau. On l’utilise pour le diagnostic des lésions pigmentées et des grains de beauté. Les lésions pigmentées sont agrandies 30 fois à l’aide du dermatoscope, et une cartographie des grains de beauté de tout le corps peut être réalisée. Le dermatoscope numérique permet de stocker la cartographie des grains de beauté dans un environnement informatique.

Par conséquent, les nouveaux grains de beauté et leurs modifications peuvent être surveillés périodiquement. Grâce à ces activités de suivi, on peut détecter les changements risqués dans les grains de beauté à un stade précoce. Le diagnostic précoce du mélanome malin permet de sauver des vies. Le dermatoscope augmente la possibilité d’un diagnostic précoce de 50 à 75 %, et évite les excisions inutiles de grains de beauté.

Peeling

Le peeling est l’administration de certaines solutions contenant du liquide dans la peau pour la rajeunir. L’objectif est d’éliminer l’épiderme, la couche supérieure de la peau, et de révéler une peau intacte en dessous. Les agents de peeling chimique les plus utilisés sont l’acide alpha-hydroxy (AHA), l’acide trichloracétique (TCA), l’acide salicylique et les solutions de Jessner.

Quelles sont les affections cutanées traitées par le peeling ?

– Taches solaires ;

– Taches hormonales chez la femme (mélasma) ;

– Cicatrices d’acné superficielles ;

– Les rides fines ;

– Épaississement de la peau causé par le soleil.

Épilation au laser

L’épilation au laser est une méthode efficace pour l’élimination des poils indésirables. Le traitement au laser atteint son objectif lorsqu’un faisceau lumineux spécial est observé par le tissu cible dans la peau. Le tissu cible peut être un vaisseau sanguin, un poil ou un tatouage.

Dans l’épilation au laser, le tissu cible est le pigment de mélanine localisé dans le follicule pileux. Le poil est détruit par la suppression du follicule pileux.

Botox

La transpiration excessive est un problème courant des paumes, des aisselles et de la plante des pieds sans raison connue. Elle est socialement pénible et diminue la qualité de vie. On recourt aux traitements par Botox chez les personnes qui résistent aux soins conventionnels.

La thérapie par Botox est employé dans le traitement de la transpiration excessive, en particulier au niveau des aisselles, des paumes et de la plante des pieds.