Le département de chirurgie pédiatrique (infantile) du Centre Médical Anadolu

Le département de chirurgie pédiatrique du Centre Médical Anadolu assure un diagnostic précis et des soins pré-chirurgicaux, chirurgicaux et post-chirurgicaux optimaux pour les bébés, les enfants et les adolescents (de 0 à 18 ans) qui sont atteints de maladies qui nécessitent une intervention chirurgicale.

Étant donné que les enfants sont plus sensibles à la douleur, les interventions chirurgicales au niveau du Département de chirurgie pédiatrique du Centre Médical Anadolu s’effectuent en utilisant les techniques les moins invasives afin de réduire la probabilité de complications durant la convalescence.

À la faveur des avancées techniques, le chirurgien pédiatrique peut, aujourd’hui, offrir à l’enfant malade le traitement médical le plus approprié. De plus, il s’assure de son bien-être psychologique et de lui effectuer une intervention confortable et indolore.

En outre, la disponibilité d’anesthésiques et de technologies fiables implique que les enfants et les bébés peuvent bénéficier d’une anesthésie générale lorsque cela s’avère nécessaire (chirurgie majeure et mineure, circoncision, procédures de diagnostic, comme la TEP et l’IRM).

Qu’est-ce que la chirurgie infantile (ou pédiatrique)

La chirurgie infantile est une spécialité de la médecine qui traite les problèmes de santé des enfants qui nécessitent une intervention chirurgicale. Les chirurgiens qui pratiquent la chirurgie infantile sont des experts en matière de soins chirurgicaux pour les bébés, les enfants et les adolescents.

D’autre part, les types d’interventions chirurgicales courantes chez les enfants incluent la correction des malformations congénitales (anomalies présentes à la naissance), la réparation des blessures et des fractures, la correction des problèmes digestifs tels que l’appendicite et la hernie, et la réparation de problèmes cardiaques.

Les chirurgiens infantiles travaillent en étroite collaboration avec d’autres professionnels de la santé, notamment des anesthésiologistes, des pédiatres, des infirmières et des thérapeutes. Ils veillent également à ce que les enfants reçoivent des soins postopératoires appropriés pour minimiser les complications et favoriser une guérison rapide.

En somme, la chirurgie infantile est une spécialité de la médecine qui vise à traiter les problèmes de santé des enfants nécessitant une intervention chirurgicale, en utilisant des techniques et des équipements adaptés à la physiologie et aux besoins spécifiques des enfants.

Liste des interventions qu’assure le Département de chirurgie pédiatrique du Centre Médical Anadolu

Du reste, voici la liste des interventions chirurgicales qu’assure le Département de chirurgie pédiatrique du Centre Médical Anadolu :