« Le départ de Belmadi m’a fait mal », Anthony Mandrea

Le gardien de but de la sélection nationale, Anthony Mandrea, revient sur l’échec des Verts en Coupe d’Afrique des Nations-2023. Il commente le licenciement de Djamel Belmadi.

Anthony Mandrea a réussi à s’imposer comme le gardien de but numéro 1 de l’équipe d’Algérie. La dernière CAN en Côte d’Ivoire aura été la première pour lui. Hélas, la sélection nationale a été éliminée du premier tour.

Dans une longue interview accordée au média « Ouest-France », le portier international revient sur la grande désillusion des Verts dans la CAN-2023. « Malgré tout, j’ai vécu une très belle expérience à la CAN. C’était un très beau moment, j’ai appris beaucoup de choses en allant là-bas et en jouant cette compétition. Malheureusement, on est rentré plus tôt que prévu. Dans ces moments-là, il faut essayer de switcher rapidement et de revenir à la réalité. La réalité, c’est mon club aujourd’hui. C’est cette marche en avant qu’on doit effectuer pour aller accrocher quelque chose ». Dira-t-il.

« On a très rarement été mis en danger. Il aurait fallu qu’on soit plus décisifs dans les deux surfaces de réparation. À chaque fois, on a encaissé un but sur la seule occasion de l’adversaire. Derrière, on sait que si on prend le but en premier, les adversaires vont se mettre en bloc bas et qu’on va souffrir tout le match en essayant d’aller marquer un but ». A-t-il ajouté.

Belmadi licencié, comment Mandrea a reçu la nouvelle ?

Comme tout le monde le sait, la fédération algérienne de football a décidé de tourner la page Belmadi, en attendant de trouver un accord avec lui pour une séparation à l’amiable. C’est avec une grande déception que le gardien de but du SM Caen a appris la nouvelle.

« Ça fait mal. Djamel et l’entraîneur des gardiens m’ont ouvert les portes de la sélection. Des liens fraternels se sont créés entre nous. Pour moi, ce sera la première fois, si je suis sélectionné le mois prochain, que je vais connaître un nouveau sélectionneur, une nouvelle façon de travailler en sélection. Il y a du flou à venir ». Dira-t-il, avec amertume.