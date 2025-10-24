Le défi historique de Fouad Maâli est lancé : découvrez les lieux de plantation dans les 58 wilayas

C’est un défi national d’une ampleur inédite : l’Algérie se prépare à vivre une journée historique ce samedi 25 octobre avec le lancement de la plus grande campagne nationale de reboisement, visant à planter un million d’arbres en seulement 24 heures.

Une initiative colossale portée par la vision de l’État et l’énergie contagieuse d’un influenceur pas comme les autres, Fouad Maâli, et son célèbre slogan : « Verte, si Dieu le veut ».

À quelques heures du coup d’envoi, l’effervescence est palpable. Le Ministère de l’Agriculture et du Développement rural, sous l’égide de Yacine Oualid, a révélé la liste des lieux de plantation répartis dans les 58 wilayas.

Un signe que l’opération, menée en partenariat avec la Direction générale des Forêts (DGF) et l’association « Algérie Verte » de Fouad Maâli, a été méticuleusement préparée pour assurer son succès.

Fouad Maâli, l’Homme qui végétalise l’histoire

Ce samedi, si l’objectif du million de plants est atteint, Fouad Maâli, cet activiste environnemental passionné, aura incontestablement écrit l’histoire de l’écologie en Algérie. Depuis 2013, son projet « Algérie Verte » a semé les graines de la conscience écologique, mais cette campagne marque l’aboutissement d’un rêve : mobiliser une nation entière pour lutter contre la désertification et restaurer les écosystèmes.

Plus qu’une simple plantation, le projet de Maâli est une véritable mission d’éducation environnementale, visant à sensibiliser la population aux enjeux climatiques.

Une mobilisation nationale inédite

L’engouement est déjà retentissant. Sur les réseaux sociaux, les vidéos publiées sur le compte de Fouad Maâli et celles qui circulent largement témoignent de l’intérêt massif d’une très grande partie de la société.

Associations, citoyens, entreprises, familles : l’appel du Ministre de l’Agriculture à une participation ouverte a été entendu, et la mobilisation promet d’être totale sur le terrain, illustrant une prise de conscience environnementale sans précédent face aux défis de la sécheresse et de l’érosion des sols.

Même le monde économique est invité à mettre la main à la pâte. L’Agence Algérienne de Promotion de l’Investissement (AAPI) a salué cette initiative pionnière et a appelé les investisseurs et opérateurs économiques à s’engager activement, non seulement par un soutien logistique, mais aussi en intégrant la dimension environnementale dans leurs stratégies de responsabilité sociale d’entreprise.

L’Algérie est au rendez-vous. Avec un million de plants soigneusement sélectionnés pour s’adapter à la spécificité de chaque région, l’opération de ce samedi 25 octobre n’est pas seulement un record potentiel ; c’est le symbole fort d’un engagement national à renforcer le couvert végétal et à bâtir un avenir vert. Un exploit qui pourrait bien devenir un modèle d’inspiration à l’échelle régionale.