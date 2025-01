Le défi fou de Nazim Khaled, le musicien d’origine algérienne qui a créé 366 chansons en un an

D’origine algérienne, Nazim Khaled est l’auteur-compositeur de nombreux tubes pour Kendji Girac, Matt Pokora, Amir… En 2024, il s’est lancé le défi fou de sortir une chanson chaque jour, la dernière et la 366ᵉ a été dévoilée mardi dernier, un duo avec son ami Amir.

Vous ne le connaissez probablement pas, mais il est à l’origine de plusieurs chansons à succès dont « Andalouse » et les « Yeux de la Mama » chantées par Kendji Girac.

Nazim Khaled réussit le défi de créer chaque jour une chanson

L’année 2024 boucle avec succès pour l’artiste d’origine algérienne Nazim Khaled. À 38 ans, ce musicien a réussi l’incroyable défi de sortir une chanson par jour, soit 366 tubes en 2024, un exploit exceptionnel dans ce domaine musical.

Tout a commencé fin 2023, lors d’une soirée entre amis, Nazim Khalled s’est lancé le défi fou « pendant un an, écrire, composer et produire une chanson par jour. Le premier tube de cette large série a été dévoilé le 1ᵉʳ janvier 2024 et son dernier, un duo sur la paix avec son ami Amir, a été dévoilé le mardi 31 décembre 2024.

Il n’est peut-être pas connu du grand public, mais il est l’auteur de plusieurs chansons à succès, notamment « Andalouse », « Les yeux de la Mama » et « Color Gitano » pour Kendji Girac, deux autres pour l’Eurovision « J’ai cherché » d’Amir et « Requiem » d’Alma.

Nazim Khaled, l’auteur-compositeur à l’origine de plusieurs tubes à succès

Depuis dix ans, Nazim Khaled a réalisé plusieurs tubes qui ont connu un succès phénoménal. D’ailleurs, il a remporté deux fois les NRJ Music Awards et cinq fois La Chanson de l’Année et a récolté trois milliards de streams sur le web pour toutes les chansons composées, dont celles chantées par Florent Pagny, Hoshi, Yannick Noah, Louane, Chimène Badi…

À 38 ans, le musicien d’origine algérienne né à Marseille décide de sortir de sa zone de confort et de chanter lui-même ses compositions. D’ailleurs, pour clôturer son incroyable défi avec brio, il a chanté son dernier duo avec Amir. Avant de se lancer officiellement dans ce challenge, il avait testé sa capacité à produire une chanson par jour pendant une semaine.

Derrière ce succès, Nazim Khaled a eu des moments de découragement et d’Euphorie et une enfance pauvre. D’ailleurs, dans une interview réalisée par Le Parisien, il affirme qu’il a été sauvé par l’école et la musique, « Je vis bien de ma musique, mais je suis trop habité pour ne pas faire d’album et de scène » confie-t-il à l’occasion de la sortie de son dernier tube.

