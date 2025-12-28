Le deal Sonatrach-Pertamina prend forme : 1 million de barils exportés pour la 1ʳᵉ fois vers ce pays

Le 26 décembre, PT Pertamina Internasional EP (PIEP), filiale internationale de la compagnie pétrolière indonésienne Pertamina, a réalisé sa première expédition de pétrole brut depuis le port d’Arzew, à Oran, vers son pays d’origine. Transportant un volume d’un million de barils. Cette opération illustre la mise en œuvre concrète de l’extension du Contrat de Partage de Production (PSC) du Bloc 405A. Garantissant à Pertamina la continuité de ses activités en Algérie pour les 25 prochaines années.

Cette première cargaison ne se limite pas à un simple transfert de pétrole. Elle matérialise un partenariat stratégique de longue date. Initié entre 2002 et 2003 par des contrats annuels, le lien entre Pertamina et Sonatrach s’est renforcé au fil des années. Notamment avec l’acquisition des droits de gestion du périmètre Menzel Ledjmet (MLN) en 2014.

« Cet événement constitue un jalon important pour renforcer la position de Pertamina en tant qu’acteur international du pétrole et du gaz », a déclaré Syamsu Yudha, président-directeur de PIEP. « Nous remplissons notre mandat pour renforcer la résilience énergétique nationale grâce à des pratiques opérationnelles supérieures et durables en Algérie. »

Exportation de pétrole vers l’Indonésie : une logistique intégrée pour un transport international fluide

Le succès de cette première expédition repose sur une synergie étroite entre les différentes filiales de Pertamina :

Le Subholding Upstream PHE, via PIEP et PAEP, assure la production des hydrocarbures à l’étranger.

Le Subholding Shipping, par PT Pertamina International Shipping (PIS), prend en charge le transport international.

Le Subholding Refining & Petrochemical, via PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), assure l’achat et l’exploitation des raffineries en Indonésie.

Dharmawan H. Samsu, président du conseil d’administration de PIEP, a souligné que « le succès de cette première expédition est le résultat d’un long processus de diplomatie et de négociation. La première cargaison d’un million de barils confirme la valeur stratégique de l’extension du Bloc 405A pour les 25 prochaines années. »

Sonatrach et Pertamina : des relations consolidées par trois nouveaux contrats

Le 22 décembre, Sonatrach et Pertamina ont signé trois contrats de service relatifs à l’enlèvement du pétrole brut, du condensat et des GPL issus du périmètre Menzel Ledjmet. Ces accords permettent à Pertamina de disposer de ses produits dans les conditions optimales aux ports de chargement algériens. Avec l’appui de Sonatrach pour la programmation, la coordination et le suivi des quantités exportées.

Le contrat d’hydrocarbures du périmètre Menzel Ledjmet, entré en vigueur le 7 janvier 2025, réunit Sonatrach, Pertamina et Repsol pour une durée de 25 ans. Conformément à la Loi n°19-13 régissant les activités d’hydrocarbures de type Partage de Production. Ces accords témoignent de « la solidité de leurs relations commerciales. Qui s’étendent sur plus de 24 années de coopération continue dans le domaine des hydrocarbures », selon le communiqué officiel de Sonatrach.