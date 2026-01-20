Le cyclone Harry menace l’Algérie : Voici les 09 wilayas concernées

Le bassin occidental de la Méditerranée est en proie à une vive inquiétude. Le cyclone méditerranéen « Harry » s’approche des côtes algériennes, transportant avec lui des vents violents et des pluies diluviennes. Les autorités météorologiques appellent à une vigilance absolue.

En effet, l’Afrique du Nord traverse actuellement une phase de fortes turbulences atmosphériques. Selon le réseau Arabia Weather (Ajwaa Al-Arab), l’œil du cyclone Harry s’est formé de manière spectaculaire, générant des conditions extrêmes.

Ce système dépressionnaire profond est alimenté par une remontée d’air chaud et humide des zones tropicales, entrant en collision directe avec une masse d’air froid dans la haute atmosphère.

Ce choc thermique crée un environnement propice à des courants ascendants puissants et à des nuages orageux d’une rare violence, faisant craindre des inondations éclair et des glissements de terrain.

La situation est d’ores et déjà alarmante chez notre voisin tunisien. Depuis hier, la Tunisie est balayée par des pluies diluviennes et des orages incessants.

Ces intempéries ont provoqué des inondations locales sévères, entraînant de nombreux appels à l’aide dans plusieurs régions sinistrées où les secours sont massivement mobilisés. Cette dégradation donne un avant-goût de la puissance du système qui se dirige désormais vers le territoire algérien.

امطار بكميات كبيرة ونداءات استغاثة في تونس

امطار بكميات كبيرة ونداءات استغاثة في تونس

نتيجة استمرار العواصف الرعديه منذ الامس

Cyclone méditerranéen Harry : Voici les zones géographiques sous haute surveillance

Le bulletin d’alerte cible principalement le Centre-Nord et le Centre-Ouest du pays. Les prévisions font état de cumuls de pluie impressionnants, oscillant entre 50 et 120 mm.

Les wilayas les plus exposées sont :

Tipaza

Blida

Médéa

Aïn Defla

Chlef

Mostaganem

Relizane

Tissemsilt

et Tiaret.

Outre les précipitations, une forte perturbation de la navigation maritime et des vents tempétueux sont attendus le long du littoral.

Bulletin Spécial (BMS) : L’Office National de la Météorologie (ONM) en alerte rouge

L’Office National de la Météorologie a relevé son niveau d’alerte pour ce mardi. Une vigilance de niveau 3 a été émise pour plusieurs secteurs :

Jusqu’à ce mardi soir (21h), des précipitations dépassant les 80 mm sont attendues à Blida, Aïn Defla, Tipaza, Chlef et Tissemsilt.

des précipitations dépassant les sont attendues à Blida, Aïn Defla, Tipaza, Chlef et Tissemsilt. Jusqu’à mercredi midi, les cumuls pourraient atteindre localement 120 mm dans les wilayas de Mostaganem, Chlef, Tipaza, Relizane, le nord de Tiaret, Aïn Defla, Tissemsilt, Médéa et Blida.

Face à la dangerosité de la situation (phase critique prévue pour les prochaines 60 heures), les autorités et les experts recommandent la plus grande prudence :