Le CRTI lance un concours national pour la conception d’une voiture électrique 100% algérienne

Le Centre de recherche en technologies industrielles (CRTI) a annoncé le lancement d’un concours national pour concevoir la meilleure voiture électrique en Algérie.

Cette initiative fait suite à la finalisation du prototype de voiture électrique réalisé par l’équipe du centre de recherche. Selon Riad Badji, directeur du CRTI, ce concours vise à sélectionner la conception la plus appropriée pour la réalisation du prototype complet de la voiture électrique, entièrement conçue par des mains algériennes.

L’accent sera mis sur l’utilisation d’un moteur aux caractéristiques élevées et d’un système de contrôle professionnel spécifiquement adapté à la voiture électrique.

Le CRTI ouvre le concours aux professionnels, ingénieurs, concepteurs et étudiants ayant des compétences en conception mécanique assistée par ordinateur (CAO).

Le défi consiste à concevoir l’aspect extérieur et intérieur d’une voiture électrique « compacte » à 5 portes (Hatchback). Les spécifications techniques pour le design extérieur incluent une longueur totale de 4375 mm, une largeur totale, sans rétroviseurs, de 1795 mm, et une hauteur requise entre 1440 et 1520 mm.

L’empattement devra être de 2640 mm, et le diamètre des roues devra être de 16 ou 17 pouces. En ce qui concerne le design intérieur de la voiture, le centre laisse une liberté totale au concepteur. La date limite de soumission des propositions est fixée au 20 décembre 2023.

Quelles sont les conditions pour participer au concours ?

Pour participer, les concepteurs doivent envoyer leur proposition sous forme de fichier numérique réalisé sur le logiciel SOLIDWORKS, détaillant ainsi les caractéristiques du véhicule telles que sa forme, ses dimensions, les spécifications techniques, le design intérieur, la boîte arrière, etc.

Les candidats peuvent envoyer leurs créations par e-mail à l’adresse suivante : contact@crti.dz, ou les déposer sur CD au CRTI, Direction de la Qualité, Radioprotection et développement technologique, au quatrième étage, bureau n° 408, route Dely Ibrahim, Cheraga.

Les designers sélectionnés auront l’opportunité de présenter leurs travaux de manière individuelle, exposant à la fois le design intérieur et extérieur, devant un comité d’experts du CRTI.

Enfin, les résultats seront dévoilés lors d’une cérémonie d’honneur où les trois meilleures conceptions se verront attribuer des prix pour leur créativité et leur contribution à la conception d’une voiture électrique innovante.