Le Croissant-Rouge algérien lance sa plateforme en ligne tout-en-un : quels services propose-t-elle ?

Le numérique s’invite dans l’action humanitaire en Algérie. Le Croissant-Rouge algérien vient de lancer sa nouvelle plateforme numérique nationale, conçue pour centraliser ses principaux services et faciliter les démarches des citoyens comme des bénévoles.

Accessible en ligne, cette plateforme entend également simplifier l’accès aux activités de l’organisation, aux opérations de solidarité. Et aux dispositifs destinés aux familles bénéficiaires. Elle rassemble ainsi plusieurs espaces consacrés au bénévolat, aux aides, au don de sang, aux activités de terrain ou encore au suivi des interventions.

Plateforme numérique du Croissant-Rouge algérien : les citoyens peuvent désormais accéder à plusieurs services en ligne

Le Croissant-Rouge algérien présente cette nouvelle plateforme comme un espace numérique unifié regroupant différents volets de son action humanitaire, de secours et de formation.

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L’objectif affiché consiste notamment à améliorer la qualité des services, faciliter le suivi des programmes et des interventions et renforcer les échanges avec les citoyens et les bénévoles.

Parmi les principales fonctionnalités proposées figure un espace dédié aux bénévoles. Les personnes souhaitant rejoindre le Croissant-Rouge algérien peuvent y effectuer leur inscription et participer à différentes activités. Notamment les actions humanitaires, les opérations de secours, les caravanes médicales ainsi que les interventions sur le terrain.

La plateforme permet également d’accéder aux programmes et sessions de formation proposés par l’organisation afin de développer les compétences des participants.

Carte de bénéficiaire, don de sang et activités : les principales fonctionnalités de la plateforme

La carte de bénéficiaire constitue un autre volet de la plateforme numérique. Destinée aux familles éligibles aux aides, elle leur permet de s’inscrire afin de bénéficier des prestations et services proposés par le Croissant-Rouge algérien.

Une carte de bénéficiaire numérique est également prévue pour faciliter le suivi des aides et des services accordés.

La plateforme intègre par ailleurs un espace consacré au don de sang. Les personnes souhaitant donner leur sang peuvent s’y inscrire et participer aux campagnes organisées dans différentes régions du pays.

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Un autre espace permet de consulter les activités et événements du Croissant-Rouge algérien, de suivre leur programmation et, selon les cas, d’y prendre part.

L’organisation a aussi prévu une rubrique dédiée aux rapports et bilans. Celle-ci sert à enregistrer et suivre les résultats des différentes activités et interventions. Ainsi qu’à documenter les opérations et programmes réalisés.

Où trouver les bureaux du Croissant-Rouge algérien ? La plateforme facilite aussi la prise de contact

La nouvelle plateforme numérique du Croissant-Rouge algérien ne se limite pas aux inscriptions et au suivi des activités. Elle permet également de localiser les bureaux de l’organisation à travers le pays.

Grâce à l’intégration de Google Maps, les utilisateurs peuvent rechercher les bureaux présents au niveau des wilayas et des communes. La plateforme fournit également les numéros de téléphone et les coordonnées des responsables et encadreurs concernés.

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Cette fonctionnalité doit ainsi permettre aux citoyens de repérer plus facilement le bureau le plus proche et de contacter les services du Croissant-Rouge algérien.

La plateforme est accessible à l’adresse pf.cra.dz. Son lancement marque, selon l’organisation, une nouvelle étape dans la numérisation de son action humanitaire, avec le développement d’outils destinés au suivi, à la coordination et à l’accès aux services.