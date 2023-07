Le crochet dévastateur de Bounedjah sur Koulibaly enflamme la toile (Vidéo)

Baghdad Bounedjah a assuré le show avec Al-Sadd face à Al-Hilal Saudi, dans le cadre de la 2e journée de la Coupe Arabe des Clubs. Il a inscrit un but et délivré une passe décisive. Mieux, il a fait un crochet dévastateur sur le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly qui a enflammé la toile.

Le tournoi de la Coupe Arabes des Clubs se poursuit toujours. Hier soir, on a assisté au match de la 2e journée, ayant opposé le représentant qatari, Al-Sadd, à son homologue saoudien, Al-Hilal. Un match dans lequel Baghdad Bounedjah a livré une prestation du premier ordre.

En effet, l’international algérien a été le grand artisan de son équipe, qui s’est imposée sur le score de trois buts à deux. D’abord buteur à la 40e minute d’une jolie tête, remettant ainsi les pendules à l’heure, il a délivré une passe décisive dans les derniers instants du match.

La cerise sur le gâteau, c’est son sublime dribble sur Kalidou Koulibaly. Dans une contre-rapide, il a fait un crochet dévastateur sur l’international sénégalais. Bien qu’il se soit emparé du gardien de but adverse, il n’a pas pu terminer le boulot et mettre ainsi le cuire au fond des filets. Sinon, ça aurait été le plus beau but du tournoi.

Visiblement, l’Oranais annonce d’ores et déjà la couleur. Il semble plus que jamais déterminé à faire une grande saison avec la formation d’Al-Sadd.

Altercation Bounedjah – Koulibaly

La célébration de Baghdad Bounedjah a été, apparemment, mal interprétée par Kalidou Koulibaly. En effet, le Sénégalais a jugé attitude irrespectueuse.

Du coup, une altercation verbale a éclaté entre les deux joueurs internationaux. Il a fallu l’intervention des sages pour calmer les esprits.