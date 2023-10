Le CRB et l’USMA fixés sur leurs adversaires dans les deux compétitions de la CAF

Le tirage au sort des deux compétitions africaines du football des clubs a été effectué, cet après-midi à Johannesburg, en Afrique du Sud. En effet, les 8 groupes composant la phase de poule de la Ligue des Champions et de la Coupe de la CAF sont désormais connus.

Ainsi, les 2 représentants de l’Algérie, le CR Belouizdad et l’USM Alger, sont fixés sur leurs adversaires lors de cette première phase.

Le champion d’Algérie en titre, le CR Belouizdad a hérité d’une grosse équipe dans le groupe D de la Ligue des Champions. Les coéquipiers du portier algérien, Rais M’Bolhi font confronter l’équipe égyptienne d’Al-Ahly, les Tanzaniens des Young Africans et les Ghanéens de Medeama SC.

Pour le compte de la phase de poule de la seconde compétition continentale, la Coupe de la CAF, le champion en titre, le club de l’USMA, composera avec les Égyptiens du Modern Future FC, les Sud-africains du Supersport United et les Libyens d’Al-Hilal SC, dans le groupe A.

L’ancien sélectionneur national et actuel entraîneur de l’USM Alger, Abdelhak Benchikha, est revenu sur le tirage au sort de cette nouvelle édition de la Coupe de la CAF.

En effet, dans une déclaration au site officiel de l’USMA, Benchikha a dit, « Nous avons hérité d’un groupe équilibré. Un long déplacement nous vers l’Afrique du Sud nous attendra », dit-il.

Champion en titre de la précédente édition de cette compétition, le club de la capitale sera l’équipe à battre lors de cette première phase de la Coupe de la Confédération africaine.

Dans ce sillage, Benchikha a ajouté, « Aucune équipe ne fera de cadeau. Nous allons bien préparer nos matchs et nous ne sous-estimerons aucun adversaire », explique-t-il.

