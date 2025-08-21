Le CRAAG enregistre deux nouvelles secousses dans l’est algérien ce 21 août

Ce jeudi 21 août, à 8h23, une secousse tellurique de magnitude 3,3 a été enregistrée par le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG). L’épicentre a été localisé à 18 km au nord-est de Negrine, dans la wilaya de Tébessa, selon le communiqué officiel.

Cette secousse, bien que modérée, rappelle que la région de Negrine et ses environs reste sensible aux mouvements sismiques, en raison de sa proximité avec la frontière tunisienne. Aucun dégât n’a été signalé à ce stade, et les équipes de la Protection civile restent attentives à toute évolution.

Tébessa : secousse de magnitude 3,3 enregistrée près de Negrine ce 21 août 2025

Bien que faible, cette secousse survient seulement quelques jours après le tremblement de terre de magnitude 5,8 enregistré dimanche soir dans la même région, suivi d’une réplique de 4,8.

Bien que d’intensité moindre, celle d’aujourd’hui pourrait s’inscrire dans la série de répliques liées à l’activité sismique observée autour de Negrine. Les experts rappellent l’importance de rester vigilants face aux mouvements sismiques dans cette zone frontalière.

Une deuxième secousse de magnitude 3,0 enregistrée ce 21 août au nord-est de Negrine

Quelques minutes plus tard, à 9h02, le CRAAG a signalé une deuxième secousse, cette fois-ci d’une magnitude de 3,0. Son épicentre a été localisé à 32 km au nord-est de Negrine, toujours dans la wilaya de Tébessa. Là encore, aucune victime ni dégât matériel n’a été enregistré. Mais cette succession de secousses illustre la persistance de l’activité sismique dans cette zone frontalière.

Située à proximité de la frontière tunisienne, la région de Negrine se trouve dans une zone géologiquement active. Les spécialistes rappellent que cette partie de l’est algérien est traversée par plusieurs failles. Ce qui explique la récurrence des secousses enregistrées au fil des années. Bien que la plupart soient de faible magnitude, elles témoignent d’une activité tectonique persistante.