Le CRAAG annonce un phénomène astronomique remarquable dans le ciel algérien ce samedi soir (Détails)

Les amateurs d’astronomie en Algérie sont conviés à un spectacle céleste exceptionnel ce soir. Le Centre de Recherche en Astronomie, Astrophysique et Géophysique (CRAAG) a révélé l’imminence d’un phénomène astronomique distinctif qui illuminera le ciel du pays ce samedi soir.

Selon un communiqué émis par le CRAAG, les passionnés du ciel auront l’opportunité d’observer un rapprochement spectaculaire entre la Lune et la planète Saturne.

Ce ballet céleste sera visible à partir de 18h00, heure locale, juste après le coucher du soleil. Les observateurs devront orienter leur regard vers la direction Sud-Est, où les deux corps célestes se trouveront à une hauteur d’environ 42 degrés au-dessus de l’horizon.

Ce rendez-vous est une aubaine, car il offrira une chance unique de contempler ces deux astres à l’œil nu. La distance angulaire entre la Lune et Saturne sera particulièrement réduite, s’élevant à seulement 2,5 degrés d’arc.

Pour garantir les meilleures conditions d’observation, le CRAAG recommande vivement au public de s’éloigner des sources de lumière artificielle. Cette précaution simple permettra d’améliorer significativement la qualité du spectacle et de profiter pleinement de cet alignement cosmique.

Concrètement, qu’est-ce qu’une « conjonction astronomique » ?

Le spectacle que l’on peut observer ce soir est une conjonction astronomique. Ce terme désigne la situation où, depuis notre point de vue sur la Terre, deux ou plusieurs corps célestes (dans ce cas, la Lune et Saturne) semblent se trouver très proches l’un de l’autre dans le ciel.

Il ne s’agit pas d’un rapprochement physique réel. En réalité, la Lune est notre satellite naturel, orbitant à une distance moyenne d’environ 384 400 kilomètres de la Terre.

Saturne, quant à elle, est une planète géante gazeuse située beaucoup plus loin dans le Système Solaire, à une distance moyenne d’environ 1,4 milliard de kilomètres du Soleil (et donc de la Terre). La différence de distance est colossale.

La proximité que nous percevons est une illusion d’optique créée par la perspective. L’alignement est temporaire, dû au fait que la Lune, dans son orbite rapide autour de la Terre, passe dans la même ligne de visée que Saturne, une planète qui se déplace beaucoup plus lentement sur son orbite.

L’angle de séparation apparent n’est que de 2,5 degrés d’arc, rendant la scène particulièrement remarquable à l’œil nu.