Le CR Bélouizdad en ébullition après une photo de Ramovic à Madrid

Une controverse a éclaté au CR Belouizdad après qu’une photo de Saïd Ramovic, l’entraîneur du club, a été repérée sur les réseaux sociaux. Le cliché le montre assistant au match Real Madrid–Olympique de Marseille au stade Santiago Bernabéu, alors qu’il aurait dû diriger l’entraînement de son équipe à Alger.

La situation est d’autant plus délicate que le CRB sort d’une défaite cuisante face à la JS Saoura (2-1) en championnat. Pendant son absence, c’est son staff qui a dû assurer l’intérim pour la séance d’entraînement prévue.

L’explication de Saïd Ramovic

Face à la polémique grandissante, Ramovic a réagi. Dans la foulée, il a publié un poste pour expliquer que sa présence à Madrid était motivée par son admiration professionnelle pour les entraîneurs Xabi Alonso et Roberto De Zerbi. Selon lui, ce déplacement visait à s’inspirer des nouvelles approches tactiques et des méthodes de coaching de haut niveau.

« Je sais qu’après nos trois premiers matchs – 1 victoire, 1 nul, 1 défaite – beaucoup d’entre vous sont frustrés, et certains pensent que je ne respecte pas les supporters parce que je suis allé à Madrid. Je vous entends et je comprends votre passion – c’est ce qui rend le CRB si spécial », a-t-il écrit sur son compte Instagram.

Justification du déplacement à Madrid

« Mon déplacement à Madrid quatre jours avant notre match n’était ni pour le loisir ni pour manquer de respect à nos supporters », a-t-il expliqué, et d’ajouter : » J’accorde une grande importance à l’intelligence tactique et au style de jeu d’entraîneurs comme Xabi Alonso et De Zerbi. Je crois en cette même philosophie de jeu et je souhaitais voir comment je pouvais m’améliorer en tant qu’entraîneur, afin d’apporter de nouvelles idées, de l’énergie et de la force à mon équipe ».

« Je travaille chaque jour pour progresser en tant qu’entraîneur et pour ramener le CRB là où il doit être – au sommet. J’assume l’entière responsabilité de tout ce qui se passe, sur et en dehors du terrain. Aujourd’hui, je suis de retour à l’entraînement, pleinement concentré sur la préparation de notre équipe pour le match de samedi. La séance d’aujourd’hui a été dirigée professionnellement par mon adjoint, donc rien n’a été négligé », a-t-il indiqué.

Et de conclure : « Je comprends vos attentes – votre équipe et vos couleurs sont ma priorité absolue. Les derniers matchs nous ont appris des leçons, et je travaille plus dur que jamais pour nous assurer d’y répondre de la bonne manière. Ensemble, nous nous battons pour le CRB, ensemble nous nous relevons ! ».

