Le CPA ouvre son capital en bourse : comment acheter des actions ?

Le président du Comité de régulation et de surveillance des opérations boursières, Youssef Bouznada, a dévoilé les détails d’une étape historique dans le secteur financier algérien. Le Crédit Populaire Algérien (CPA) a officiellement lancé la vente de ses actions en bourse, ouvrant son capital à hauteur de 30 %, soit 60 millions d’actions, au prix de 2300 dinars par action.

Le CPA met en vente ses actions en bourse, comment devenir actionnaire ?

Cette initiative, qualifiée d' »historique » par Bouznada, marque la première fois qu’une banque algérienne entre en bourse. Elle ouvre la voie à un nouveau chapitre dans le paysage financier national, offrant aux investisseurs, qu’ils soient particuliers, entreprises ou institutions, une opportunité unique de participer à cette avancée majeure.

L’opération de vente d’actions s’accompagne d’une série d’avantages pour les actionnaires potentiels. Bouznada a souligné que cette démarche renforcera la transparence, la responsabilité et la gouvernance du Crédit Populaire Algérien, revitalisant ainsi le marché financier du pays. De plus, les bénéfices annuels distribués aux actionnaires seront exonérés de l’impôt sur le revenu global, conformément à la loi de finances pour 2024.

Les particuliers, personnes morales et institutions sont invités à se rendre dans les agences commerciales du Crédit Populaire Algérien présentes à travers le pays, ainsi que dans les agences des cinq autres banques, à savoir la Banque Extérieure d’Algérie, la Banque Nationale d’Algérie, la Banque de l’Agriculture et du Développement Rural, la CNEP Banque, la Banque de Développement Local et Société Générale, car toutes ces banques garantiront la vente des actions de la « CPA » à travers le pays.

Le client doit ensuite soumettre un ordre d’achat à la bourse, sous la forme d’un coupon disponible à l’agence, qu’il remplira et remettra au responsable du dossier client, qui procédera à l’opération d’achat à la Bourse d’Alger en tant que courtier.

Achats d’actions du CPA en bourse : quel est le minimum fixé ?

Les particuliers sont encouragés à acquérir un minimum de 10 actions pour participer à cette initiative, tandis que les entreprises du secteur public et privé sont invitées à investir dans le CPA avec un minimum de 500 actions. Les institutions financières privées, quant à elles, peuvent acquérir au moins 1000 actions dans le cadre de cette ouverture de capital.

Après la clôture de la première phase de souscription, les actions seront cotées à la Bourse d’Alger, ouvrant la voie à un marché secondaire où les transactions seront basées sur l’offre et la demande. Les détenteurs d’actions auront ainsi la possibilité de réaliser des bénéfices en revendant leurs actions si leur valeur augmente, ou d’investir davantage si les perspectives de croissance sont prometteuses.

D’autres banques algériennes bientôt cotées en bourse

Bouznada a également évoqué les futures ouvertures de capital d’autres banques publiques, conformément aux instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Cette démarche vise à accroître les échanges sur le marché financier, à encourager plus d’entreprises à accéder à la bourse pour financer leurs projets, et à fournir des sources alternatives de financement pour l’économie nationale.

Dans cette optique, le Comité de régulation et de surveillance des opérations boursières s’engage à assurer le bon déroulement de ces processus et à garantir la transparence et la sécurité des transactions conformément aux réglementations en vigueur.