Le CPA annonce la fermeture de toutes ses agences dès ce jeudi 11 juin : les explications de la banque

Le Crédit Populaire d’Algérie (CPA) a annoncé, ce lundi, la fermeture temporaire de l’ensemble de ses agences à travers le territoire national. Cette interruption des services débutera ce jeudi 11 juin, à partir de 12h00.

Selon un communiqué officiel rendu public par la banque, cette mesure exceptionnelle est motivée par des impératifs d’ordre technique. L’institution financière précise que la reprise normale des activités est programmée pour le dimanche 14 juin, aux horaires habituels d’ouverture au public.

À travers cette note, la direction du CPA a tenu à réitérer son engagement constant à œuvrer pour l’amélioration continue de ses prestations et à offrir la meilleure qualité de service à sa clientèle.

Le CPA réalise un bénéfice historique de 350 millions de dollars et annonce une excellente nouvelle pour les actionnaires

Le Crédit Populaire d’Algérie (CPA) a enregistré un bond financier exceptionnel au cours de l’exercice 2025. Le Produit Net Bancaire (PNB) de l’institution a frôlé la barre des 94 milliards de dinars algériens (DA), marquant une croissance remarquable de plus de 26 % par rapport à l’année précédente.

Ces résultats, validés lors de la réunion du Conseil d’administration le 23 avril 2026, témoignent du rythme accéléré de modernisation de la banque. Ils illustrent également sa capacité à atteindre des objectifs records, avec un taux de réalisation de 114 % par rapport au plan stratégique tracé.

Le bilan financier du CPA à la clôture de l’année 2025 affiche un résultat net de 48,2 milliards de dinars, en hausse de près de 15 % sur un an.

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La solidité financière de la banque s’est également renforcée, ses capitaux permanents atteignant désormais 362,7 milliards de dinars. Une performance qui consolide le statut du CPA en tant qu’institution financière de référence dans le pays, capable de répondre aux besoins évolutifs de sa clientèle dans le cadre de la modernisation du secteur bancaire national.

Dividendes : Une offre attractive de 175 dinars par action

Forte de ces indicateurs au vert, la direction du CPA réserve une excellente surprise à ses investisseurs. Le Conseil d’administration a proposé la distribution d’un dividende de 175 dinars par action, ce qui représente un rendement de 7,61 % (au 31 décembre 2025).

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Cette proposition marque une augmentation significative de près de 40 % par rapport à l’exercice précédent. Rapporté au cours de l’action en Bourse au 28 avril 2026, ce rendement grimpe à 8,37 %, positionnant le titre du CPA comme un placement hautement attractif pour les actionnaires actuels et les futurs investisseurs.

La direction de la banque a tenu à souligner que ces performances historiques sont le fruit d’une stratégie axée sur la numérisation, la diversification des offres, ainsi que sur l’engagement et le professionnalisme de son capital humain.

Le CPA réaffirme sa volonté de poursuivre ses efforts pour élever la qualité de ses prestations et optimiser ses performances quotidiennes, afin de garantir une croissance durable et de renforcer la confiance des acteurs de la place financière nationale.