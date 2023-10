L’Algérie triomphe au festival international du couscous

Lors de la sixième édition du Festival International du Couscous, le couscous algérien a brillé en remportant la première place. Cela a confirmé sa position de plat traditionnel parmi les plus appréciés au monde. Le couscous touareg a suivi en deuxième position.

Ce plat traditionnel, ancré dans la culture algérienne depuis des générations, est préparé avec soin, à partir du blé local, et agrémenté de légumes frais tels que carottes, courgettes et navets. Cuite à la vapeur dans un couscoussier, cette combinaison de saveurs est un régal pour les papilles.

L’essence de cette recette réside dans la qualité des ingrédients. Le blé doit être trié avec soin, et les légumes doivent être frais pour garantir une expérience gustative authentique. Les chefs expérimentés savent combien l’huile d’olive de qualité et les épices diverses sont essentielles pour perfectionner le goût du plat.

Une Compétition et un autour du patrimoine Culinaire

Au-delà de son délicieux goût, le couscous algérien est un héritage matériel transmis de génération en génération. Sa valeur nutritionnelle et ses propriétés naturelles exceptionnelles en font un trésor culinaire méritant une reconnaissance au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Ainsi, le festival a vu Khadidja Bouziane remporter la première place, suivie de près par Nourjene Bjaoui de Tunisie en deuxième place, et Hakima Sadi d’Alger en troisième place. La compétition s’est déroulée du 10 au 12 octobre 2023 au Palais de la Culture Mefteh Zakarya. La sixième édition a été plus exclusive, réservant l’accès aux invités spéciaux et a bénéficié de la présence de juges internationaux en cuisine pour garantir l’équité du concours.

La richesse culturelle du Couscous

Le couscous, bien plus qu’un simple plat, est alors le reflet de la richesse culturelle de l’Algérie. Chaque variante régionale du couscous révèle les spécificités culinaires propres à une région, en utilisant des ingrédients locaux pour créer des saveurs uniques.

La variété des ingrédients et des méthodes de préparation témoigne de l’histoire riche de l’Algérie, qui a été influencée par de nombreuses civilisations au fil des siècles. Le couscous est un héritage culturel qui a survécu au passage du temps et a été transmis de génération en génération.

Le couscous est préparé avec des matières premières naturelles, notamment des céréales, de la viande, de la volaille et des légumes. Cependant, ce sont les techniques de préparation, les épices utilisées et les secrets de famille qui rendent chaque couscous unique.

L’Algérie a su donc préserver cette tradition culinaire et a su la faire évoluer pour s’adapter aux goûts contemporains. Cette capacité à mêler tradition et modernité est une des raisons pour lesquelles le couscous algérien brille lors des compétitions internationales.

Le couscous n’est pas seulement un délice pour les papilles, il incarne également le patrimoine culturel immatériel du pays. Les compétitions et festivals comme le Festival International du Couscous jouent un rôle crucial dans la préservation et la célébration de cette riche tradition.

Cette année, le couscous algérien a alors brillé au Festival International du Couscous, célébrant à la fois sa diversité régionale et son statut en tant que patrimoine culturel mondial. La compétition était féroce, mais elle a mis en évidence la passion et le talent des cuisiniers qui contribuent à faire du couscous algérien un trésor inestimable de la cuisine mondiale.