Le Couscous maghrébin déplait à des collectifs Marocains

Au mois de décembre dernier, l’UNESCO avait accepté le dossier présenté par l’Algérie, la Tunisie, la Mauritanie et le Maroc pour enregistrer le Couscous en tant que patrimoine culturel immatériel, ce qui n’est apparemment pas du gout de certains collectifs marocains.

En effet, et selon nos confrères du quotidien Liberté, il se trouve que certains collectifs marocains ont lancé une pétition au cours de la semaine dernière afin de dénoncer ce qu’ils appellent « Une usurpation d’un symbole identitaire par l’Algérie, la Tunisie et la Maurétanie ».

Les initiateurs du texte de cette pétition qui vise à éjecter les Algériens, les Tunisiens ainsi que les Mauritaniens d’un héritage ancestral, ont réussi à collecter plus de 3 000 signatures qui sont favorables à leur « cause » dont le but est de revendiquer l’appartenance du Couscous à seuls le Maroc et les Marocains.

Le texte de cette pétition qui indique que « le Maroc n’aurait pas dû accepter de déposer un dossier commun avec l’Algérie, la Tunisie et la Mauritanie pour inscrire le couscous au patrimoine immatériel de l’Unesco », a été par ailleurs adressé au ministre de la Culture marocain.

Le Couscous et la ministre de la Culture

Le Couscous est devenu apparemment une source de polémique, pour rappel, des déclarations de la Ministre de la Culture, Malika Bendouda, ont fait un tollé sur les réseaux sociaux après que cette dernière ait annoncé que « la femme qui ne sait pas préparer un couscous représente une menace pour sa famille ».

La ministre s’est toutefois défendue dans une publication sur sa page Facebook en affirmant que « lorsqu’une phrase est amputée de son contexte, elle peut porter une mauvaise interprétation, particulièrement en matière d’histoire et de pensée ».