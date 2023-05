Le couscous en trompe-l’œil d’une Algérienne épate les internautes

Entre les gâteaux imprimés en 3D et la gastronomie moléculaire, les innovations en matière de cuisine et de pâtisserie dépassent toutes les limites. En Algérie, l’art culinaire s’essaie à la tendance du trompe-l’œil. En effet, sur la toile, des chefs pâtissiers et des cuisiniers exposent leurs créations qui bluffent le public.

Des gâteaux sous forme de sac à main, un Cake au citron sous forme d’une éponge, les versions du trompe-l’œil en pâtisserie sont variées. Dans ce sillage, la vidéo d’une Algérienne exposant sa version du trompe-l’œil épate les internautes sur les réseaux sociaux.

Un gâteau sous forme de couscous bluffe les internautes

En effet, la vidéo d’une Algérienne exposant son gâteau en trope l’œil épate les internautes sur les réseaux sociaux. Celle qui est derrière cette époustouflante création, n’est que Asma Bessedik, candidate et demi-finaliste du meilleur pâtissier Dz. Cette dernière s’est mise à combiner la technique du trompe-l’œil à la cuisine algérienne traditionnelle. Elle propose pour les internautes de découvrir son gâteau sous forme de couscous.

À première vue, on constate plat de couscous traditionnel, mais ce plat est loin d’être aussi simple que ça. À la découpe du morceau de viande, on découvre la surprise. Il s’agit bien d’un gâteau et non pas d’un plat salé. Que ce soit la semoule, la viande d’agneau ou encore les légumes, tout est réalisé sur une base sucrée.

La technique et la maitrise des détails et des finitions ont donné l’aspect réel de ce trompe-l’œil. La réalisatrice de ce gâteau ne s’arrête pas à ce niveau de surprise. Pour pousser son gâteau en illusion optique plus loin, elle expose un pot de margarine, plus vrai que nature. La découpe de cette seconde œuvre a dévoilé des couches de biscuits au chocolat séparées par une crème.

Ce gâteau en trompe-l’œil de cette pâtissière a réussi à séduire les internautes qui n’ont pas tari d’éloges dans les commentaires.

