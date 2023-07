Le coureur algérien Djamel Sedjati se rapproche des jeux olympiques 2024

Djamel Sedjati, le coureur algérien, a réussi a décrocher sa place pour les Jeux olympiques qui se dérouleront dans la capitale française, Paris, à l’été 2024.

Cette situation est survenue après que Sedjati ait dominé la course de 800 mètres lors de la compétition d’athlétisme de la Diamond League à Stockholm, en Suède.

Le coureur a terminé la course en 1 minute, 44 secondes et 59 centièmes, tandis que l’athlète espagnol Saul Ordonez s’est classé deuxième avec un temps de 1 minute, 44 secondes et 67 centièmes.

Néanmoins, bien que le vice-champion du monde 2022 ait réussi à réaliser le temps requis pour se qualifier aux Jeux olympiques dans cette discipline, il devra attendre les performances de ses nombreux compatriotes pour savoir quels seront les trois coureurs algériens qui participeront à cette épreuve.

Cette nouvelle met en évidence la force croissante de l’athlétisme algérien, avec des coureurs de classe mondiale et d’excellente qualité. Le coureur est un prétendant sérieux pour monter sur le podium lors des prochains Jeux olympiques.

Des performances prometteuses

L’été dernier, Jamal Sedjati s’estait distingué lors de la compétition du 800 mètres en remportant la médaille d’argent pour l’Algérie aux Championnats du monde à Eugene, aux États-Unis, et la médaille d’or aux Jeux méditerranéens à Oran.

À l’âge de 24 ans, originaire de Tiaret, il a réalisé un temps de 1 minute, 44 secondes et 52 centièmes lors des Championnats du monde, et il a enregistré un temps de 1 minute, 44 secondes et 14 centièmes lors des Jeux méditerranéens.

Il convient de souligner que Sedjati détient le record personnel de la course de 800 mètres avec un temps impressionnant de 1 minute, 43 secondes et 40 centièmes, qu’il a établi lors de la compétition de la Diamond League à Paris le 9 juin dernier