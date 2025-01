Le couple algéro-italien, Ester et Belkacem, arrêtés et accusés d’espionnage au Liban

Belkacem Ben Arous et Ester, le couple algéro-italien connu sous le nom de kasoest sur les réseaux sociaux, ont été interpellés par les unités sécuritaires du Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth, au Liban. Avec plus d’un million d’abonnés sur Instagram, ce duo de voyageurs et créateurs de contenu n’a publié aucune mise à jour depuis plus de 24 heures. Alimentant les interrogations autour de leur disparition.

Selon des sources libanaises, les unités sécuritaires du Hezbollah ont récemment mis en échec plusieurs tentatives d’espionnage dans la banlieue sud de Beyrouth. Des suspects, dont des ressortissants algériens, italiens et français, ont été interpellés. Les détails de ces opérations révèlent des méthodes sophistiquées.

Selon le média libanais Al Akhbar, Belkacem et Ester ont été interpellés jeudi après-midi. Près du complexe Sayed al-Chouhada, dans le quartier de Roueiss, à Beyrouth. Les autorités les soupçonnent d’avoir pris des photos de manière discrète dans une zone sensible. Une caméra GoPro équipée d’un système GPS a été saisie à leur encontre.

Belkacem Ben Arous et Ester, le couple d’influenceurs voyageurs kasoest, interpellés au Liban pour « espionnage »

Belkacem Ben Arous, originaire d’Algérie (Laghouat), et Ester, une Italienne, forment le duo kasoest. Célèbres pour leurs récits de voyage et leurs conseils pratiques partagés sur Instagram, TikTok et YouTube. Avec 1,4 million d’abonnés sur TikTok, 1 million sur Instagram et plus de 700 000 sur YouTube. Ils inspirent une large communauté grâce à leurs aventures. Cependant, leur silence sur les réseaux sociaux depuis plus de 24 heures, avec une dernière publication remontant à mercredi, montrant leur voyage au Liban, laissant leurs abonnés dans l’expectative.

En effet, selon le média Al Akhbar, Belkacem et Ester ont été arrêtés alors qu’ils prenaient des photos de manière discrète depuis un taxi. Avec eux, une caméra de type GoPro équipée d’un système GPS. Cet appareil, capable de se connecter à des dispositifs intelligents via Bluetooth et internet, peut également être contrôlé à distance via une application. La caméra a été saisie et le couple transféré à la Sûreté générale pour des investigations approfondies.

Il est à noter que cette interpellation s’ajoute à une série d’arrestations récentes au Liban. Lundi dernier, deux Français, B. B. (né en 1999 à Toulouse) et A. B. (né en 1990 à Villeneuve-Saint-Georges), ont été interpellés dans le quartier de Haret Hreik. Comme pour le couple algéro-italien, les suspects étaient soupçonnés d’avoir pris des photos dans une zone sensible.

Par ailleurs, deux Américains arrêtés le 14 janvier dernier ont été relâchés. Après avoir été transférés aux services de renseignement de l’armée libanaise. Selon les sources, cette libération rapide s’inscrit dans une pratique courante pour les ressortissants de pays influents.