Le coup de gueule de Rabah Saâdane

L’ancien sélectionneur de l’équipe d’Algérie de Football, Rabah Saâdane, estime qu’il est plus respecté à l’étranger qu’en Algérie.

Dans une interview accordée à BeIN SPORTS, Rabah Saâdane est revenu sur les raisons de sa démission de la tête de l’équipe d’Algérie en 2010.

« Quand j’étais sélectionneur de l’équipe d’Algérie, on avait réussi à faire sortir l’EN de la médiocrité en se qualifiant à la Coupe du Monde 2010 (en Afrique du Sud) mais ils ont tout fait pour casser ensuite », a-t-il déploré.

« Leur but était de m’enterrer, tout simplement (…) Le problème du football algérien, c’est la gestion. La plupart des dirigeants ne connaissent rien dans ce domaine », a ajouté Rabah Saâdane.

« En 2017, je me suis retrouvé dans un milieu pourri »

Saadane a également évoqué les raisons de sa démission, en 2018, du poste de directeur technique national (DTN) de la fédération algérienne de Football (FAF).

« En 2017, j’ai décidé d’arrêter ma carrière d’entraîneur pour occuper le poste de directeur technique national afin de mettre en exécution mon projet, mais je me suis retrouvé dans un milieu pourri« , a-t-il raconté.

« Deux ans plus tard, je me suis rendu compte qu’il m’était impossible de travailler dans ce milieu, car je n’étais plus respecté alors que j’ai énormément donné au football algérien », a-t-il ajouté.