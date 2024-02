Le coup de génie de Gouiri face au PSG enflamme la toile (vidéo)

Amine Gouiri s’est distingué par un superbe but au Parc des Princes face au PSG. L’attaquant international algérien commence à retrouver son meilleur niveau.

Sur une courbe ascendante, Amine Gouiri a été reconduit parmi le onze de départ, à l’occasion du match ayant opposé le Stade Rennais au Paris Saint-Germain. On jouait la 33ᵉ minute, il s’est distingué par un superbe but.

Parti dans l’axe à plus de 30 mètres, l’ancien niçois a pris Vitinha de vitesse, tout en réalisant un grand pont sur Danilo pour entrer dans la surface, avant de déclencher une frappe croisée de l’extérieur du pied droit qui n’a laissé aucune chance à Donnarumma. Un but d’anthologie qui a enflammé sur la toile sur les réseaux sociaux depuis le début de la soirée.

« On m’a donné la balle dans les pieds, je me suis retourné rapidement pour aller de l’avant. Et quand j’arrive devant le but, je mets un extérieur pied droit. C’est bien, il faut continuer comme ça en deuxième mi-temps ». A déclaré le joueur à la mi-temps.

Seulement, le but de Gouiri n’a pas suffi à son équipe pour revenir du Parc des Princes avec les trois points. En effet, le PSG a réussi à remettre les pendules à l’heure dans les derniers instants du match (90+7’), signé Sergio Ramos sur pénalty. À noter que l’attaquant international algérien a inscrit son 4e but depuis l’entame de la saison.