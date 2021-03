Le coup de cœur de l’ambassade des USA pour les dattes Algériennes

Les dattes Algériennes ont bâti une notable renommée aux États-Unis d’Amériques. C’est l’ambassade américaine qui l’a affirmé hier, via sa page Facebook. La publication de l’ambassade est une sorte d’hommage qui a été rendu à la région de Biskra, et à la Deglet Noor.

En effet, c’est dans une publication sur sa page Facebook, que l’ambassade des États-Unis d’Amériques a déclaré sa flamme au produit phare de l’agriculture Algérienne. Les dattes.

La région de Biskra, et l’histoire qui la lie aux USA, et plus précisément à l’état de Californie, a été le sujet principal de l’hommage rendu à Deglet Noor par l’ambassade américaine à Alger.

La publication de l’Ambassade Américaine dévoile que plusieurs rues et quartiers qui se trouvent dans l’état de Californie portent des noms relatifs à la région de Biskra en Algérie, et à ses dattes hautement appréciées. La ville américaine se nomme Indio, précise l’ambassade américaine, elle est située dans le sud de la Californie, dans une zone désertique de la Vallée de Coachella.

Le post de l’ambassade raconte ensuite comment la Degulet Noor a pu conquérir cette région, très connue pour accueillir l’un des plus grands festivals annuels aux États-Unis, le festival de Coachella, qui regroupe chaque année des centaines de stars et des milliers d’amoureux de musique.

La degulet noor, de Biskra en Califirnie

Dans ville de Indio on peut trouver trois rues et quartiers, selon l’ambassade américaine, qui portent des noms qui évoquent l’histoire commune qui lie l’Algérie aux USA, et ce grâce aux dattes de Biskra. Concernant les rues, Il s’agit de “Biskra Street”, et “Deglet Noor Street”, pour les quartiers, on peut y trouver le “Biskra Palms”.

Une grande partie de l’histoire agricole de la “Coachella Valley”, “porte les traces de l’Algérie”, selon la publication partagée par l’ambassade Américaine. En effet, à la fin du 19e siècle, les dattes sont devenues une importation populaire en Europe, mais vu qu’elles ne gardaient pas leur fraicheur après le long voyage à travers l’Atlantique vers les États-Unis, il a été décidé de profiter du climat intérieur du désert de la Californie, afin de cultiver directement ces dattes aux USA.

“Les usa ont donc importé des plants de dattes d’Égypte, d’Algérie et d’Irak” indique l’ambassade Américaine à Alger, qui ajoute que “la variété algérienne Deglet Noor, a été cependant la préférée des agriculteurs américains”. Aujourd’hui “95 % de la production américaine des dattes est constituée des dattes Deglet Noor, qui proviennent de jeunes arbres importés à l’origine d’Algérie”. “85 % de cette production est concentrée dans la vallée de Coachella” précise l’ambassade.

Les revenus liés à la production annuelle des dattes aux États-Unis d’Amériques s’élèvent aujourd’hui à plus de 100 millions de dollars, précise l’ambassade.