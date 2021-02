Le corps sans vie d’une jeune femme découvert à Khenchela 

La wilaya de Khenchela a été secouée par une macabre découverte, ce vendredi, 5 février, où le corps sans vie d’une jeune femme a été retrouvé dans une habitation abandonnée sur le chemin d’Ain Beida dans la même wilaya.

Selon les informations rapportées par le journal arabophone El Khabar, suite à l’appel d’un citoyen, les éléments de la Sûreté ainsi que ceux de la Protection Civile sont intervenus ce vendredi, 5 février, pour évacuer la dépouille d’une jeune femme, retrouvée morte dans une habitation abandonnée sur le chemin d’Ain Beida dans la wilaya de Khenchela.

Les premiers éléments de l’enquête indiquent que le corps retrouvé est celui d’une jeune femme âgée de 29 ans, qui a été découverte décédée dans un lieu abandonné. La dépouille de la défunte victime a été transportée à la morgue de l’hôpital d’Ali Boushaba.

Les circonstances exactes de cette affaire demeurent inconnues, cependant, des témoins ont affirmé que le lieu de la découverte est fréquenté par un individu présentant des troubles mentaux. Dans l’attente des résultats de l’autopsie, une enquête a été ouverte pour élucider ce crime.

Après avoir été séquestrée et torturée, une jeune SDF retrouve la mort à Sétif

La wilaya de Sétif a été le théâtre d’un horrible féminicide, dont la victime est une jeune femme sans domicile fixe (SDF), âgée à peine d’une vingtaine d’années. Les faits de cet horrible drame remontent à mercredi passé, où la victime a été retrouvée abandonnée devant l’hôpital Abdenour Saadna dans la même wilaya, dans un état critique, avant de succomber quelques heures plus tard.

Selon plusieurs sources, la défunte victime avait été kidnappée pendant plusieurs jours, au cours desquels elle avait subi les pires sévices. En effet, le corps de la jeune femme présentait de graves blessures dues à la torture mais aussi aux abus sexuels.

La pauvre victime était méconnaissable à cause des marques d’agression avec un objet tranchant, pire encore, ses tortionnaires lui auraient arraché une partie de sa chaire, au niveau de l’épaule et des deux jambes, et brulé d’autres parties de son corps.