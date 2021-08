Le corps de la surfeuse Bakhta Ramdani retrouvé en Espagne

La découverte du corps de la surfeuse algérienne Bakhta Ramdani a été annoncé ce vendredi 6 août 2021, disparue en mer, en mars dernier.

En effet, le corps de la sportive algérienne Bakhta Ramdani âgée 68 ans, a été identifié à la suite d’un test ADN. Cette même source a indiqué que sa dépouille avait été retrouvé par les garde-côtes espagnols en juin dernier.

Une première fausse alerte en Mars

Par ailleurs, le cadavre d’une femme susceptible d’être celui de la professionnelle algérienne de la planche à voile Bakhta Ramdani, avait été retrouvé deux semaines après sa disparition, sur les plages de la wilaya, avant que la protection civile démente cette information.

Le directeur de la Protection civile à Jijel, le colonel Kamel Bengouitene, a écarté l’hypothèse selon laquelle le corps retrouvé soit celui de Bakhta Ramdani, portée disparue au large d’une des plages de Tipaza. Il a évoqué plusieurs explications, dans une déclaration expliquant que la défunte ne devait dépasser 30 ans d’âge.

Disparue il y a de cela six mois dans le large, la professionnelle algérienne de la planche à voile, Bakhta Ramdani, aurait finalement été retrouvée décédée au large des côtes espagnoles au mois de juin dernier.

En effet, amoureuse de la mer depuis son plus jeune âge, elle a finalement été emportée par le grand bleu. L’athlète qui était mère de trois enfants, était aussi la tante du footballeur international français, Nabil Fekir. Seulement, sa passion pour le sport rendait difficile de croire le fait qu’elle était même grand-mère.

Bakhta Ramdani a également vécu loin de l’Algérie pendant plus de 30 ans et était revenue l’année dernière pour y vivre et pratiquer ce sport sur les plages de Chenoua et de Tipasa.