Le consulat de France à Alger annonce une nouveauté : voici qui est concerné

Le consulat de France à Alger a mis à jour la procédure de retrait des documents français. Cette nouvelle organisation des services consulaires concerne l’ensemble des Français immatriculés au consulat, y compris ceux possédant la double nationalité franco-algérienne.

À partir du 15 novembre 2025, le retrait des documents français officiels au consulat général de France à Alger se fera sans rendez-vous.

Selon le communiqué publié sur le site officiel du consulat, ce service sera disponible les lundis, mardis et mercredis de 13 h 30 à 15 h 30. Il concerne plusieurs types de documents administratifs.

Nouveauté au consulat de France à Alger : plus besoin de rendez-vous pour retirer vos documents

Ces nouveautés s’appliquent à plusieurs documents administratifs, notamment : les passeports, les cartes nationales d’identité électroniques (CNIe), les livrets de famille et les cartes consulaires. Ce service est désormais concentré sur une plage horaire fixe de deux heures l’après-midi et s’inscrit dans un réaménagement complet des services consulaires.

« À compter du 15 novembre, le Consulat Général vous informe que le retrait de documents (passeports, cartes nationales d’identité électroniques, livrets de famille et CCAM) est désormais ouvert au public sans rendez-vous les lundis, mardis et mercredis de 13 h 30 à 15 h 30« , écrit le consulat dans son communiqué.

L’accès au service de retrait sans rendez-vous est conditionné par la présentation de pièces administratives spécifiques :

Pour un passeport ou une nouvelle carte d’identité électronique : vous devez obligatoirement présenter le récépissé de votre demande , ainsi que vos anciens titres d’identité. Ces documents sont nécessaires pour la vérification de votre identité et la régularité de la demande ;

, ainsi que vos anciens titres d’identité. Ces documents sont nécessaires pour la vérification de votre identité et la régularité de la demande ; Pour un livret de famille ou une carte consulaire (CCAM) : la représentation de la convocation officielle préalablement délivrée est requise. Par ailleurs, le consulat de France à Alger précise que, conformément à la loi, le livret de famille ne sera remis qu’au conjoint de nationalité française.

Qu’en est-il des enfants de plus de 12 ans ?

La présence de l’enfant de plus de 12 ans est obligatoire pour le retrait de ses documents (passeport, carte d’identité). Le mineur doit être accompagné par son tuteur légal, qui devra, à son tour, présenter sa propre carte d’identité originale.

Attention : le consulat insiste sur le fait qu’aucune dérogation ne sera accordée concernant cette obligation de la présence du mineur le jour du retrait de ses documents. Ces derniers ne seront pas délivrés si l’obligation n’est pas respectée.

Pour assurer un service efficace, le consulat exige le strict respect des jours et horaires de retrait : lundi, mardi et mercredi, de 13 h 30 à 15 h 30.

