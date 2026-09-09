Le conseiller de Trump reçu par Tebboune : Washington veut élargir le partenariat

Le rapprochement entre Alger et Washington franchit une nouvelle étape. Massad Boulos, conseiller principal du président américain Donald Trump pour les affaires arabes et africaines, a rendu compte publiquement d’un entretien avec le chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune. Trois axes ressortent de son message : un élargissement de la coopération sécuritaire, un accès plus large du marché algérien aux entreprises américaines et l’approfondissement d’un partenariat énergétique présenté comme la clé d’une prospérité partagée.

L’émissaire américain a évoqué une discussion « fructueuse », consacrée aux moyens concrets de consolider les liens entre les deux capitales. Le vocabulaire employé est celui du partenariat durable, loin des simples formules protocolaires. Washington entend inscrire cette relation dans la durée.

À LIRE AUSSI : Incendiaires, sinistrés, rentrée scolaire : voici les nouvelles décisions annoncées par Tebboune

La coopération sécuritaire Algérie–États-Unis appelée à s’élargir

Premier pilier affiché : le volet sécuritaire. Les États-Unis se disent favorables à un périmètre de coopération plus vaste avec l’Algérie, dans une région traversée par l’instabilité sahélienne et par la recomposition des alliances militaires. L’expérience algérienne en matière de lutte antiterroriste reste un atout majeur aux yeux de Washington.

Cette orientation prolonge une séquence déjà bien engagée. Fin avril, une délégation américaine conduite par le patron de l’AFRICOM et le secrétaire d’État adjoint a été reçue à El Mouradia, une visite alors décrite par ses auteurs comme l’ouverture d’une « nouvelle ère ».

Les entreprises américaines visent davantage d’opportunités en Algérie

Deuxième priorité mise en avant : l’économie. Le conseiller américain plaide pour la multiplication des débouchés offerts aux sociétés de son pays sur le sol algérien. Traduction concrète : plus de contrats, plus de projets industriels et un climat d’affaires jugé attractif par les investisseurs venus des États-Unis.

L’Algérie, de son côté, cherche à diversifier ses partenaires commerciaux et à réduire sa dépendance aux importations traditionnelles. Les échanges avec d’autres puissances progressent d’ailleurs rapidement, à l’image du commerce bilatéral avec la Chine qui a franchi le seuil des 9 milliards de dollars.

À LIRE AUSSI : Algérie-Espagne : Tebboune bientôt reçu par Felipe VI pour sa première visite d’État à Madrid ?

L’énergie trace la voie d’une prospérité partagée

Troisième levier, et probablement le plus structurant : les hydrocarbures et les nouvelles sources d’énergie. Massad Boulos décrit un partenariat en croissance, appelé à ouvrir la voie à des gains mutuels. Les majors américaines sont présentes depuis longtemps dans le Sud algérien, et la nouvelle loi sur les hydrocarbures a relancé leur intérêt.

Au-delà du pétrole et du gaz, le dossier minier attire également les regards. Alger a fait du développement de ses ressources, notamment le fer et le zinc, un axe de sa politique industrielle. Washington observe attentivement ce chantier, dans un contexte mondial de course aux matières premières critiques.

Washington exprime sa solidarité après les incendies de forêt

Par ailleurs, le conseiller américain a tenu à adresser ses condoléances aux populations frappées par les incendies de forêt qui ont ravagé plusieurs régions du pays. Un geste qui s’ajoute aux nombreux messages de solidarité reçus par Alger ces dernières semaines.

Cette compassion internationale s’était déjà manifestée à haut niveau : lors de sa visite à Alger, le chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez avait ouvert sa déclaration commune avec Tebboune par un hommage aux victimes du drame de Mohammadia.

À LIRE AUSSI : 9 milliards de dollars d’échanges : Le commerce entre l’Algérie et la Chine en forte hausse