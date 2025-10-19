Le Conseil des ministres valide de nouvelles stations de dessalement dans ces wilayas

Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé ce dimanche le 19 octobre 2025, une réunion du Conseil des ministres. Elle a été consacrée à un projet de loi organique portant statut de la magistrature, au suivi de la réalisation des stations de dessalement de l’eau de mer, ainsi qu’à des exposés, notamment concernant les préparatifs de la 4e édition de la Conférence africaine des start-up.

Les décisions prises lors de la réunion incluent d’abord l’approbation du projet de loi organique portant statut de la magistrature. Le Conseil des ministres a choisi trois wilayas pour l’implantation et la réalisation de stations de dessalement d’eau de mer. Il s’agit de Chlef, Mostaganem et Tlemcen. Les trois autres stations de dessalement d’eau de mer seront localisées lors des prochaines réunions du Conseil des ministres.

Aussi, Abdelmadjid Tebboune a donné des instructions pour assurer la réussite de la 4ᵉ édition du Forum africain des startups, organisé en Algérie. Le président de la République insiste sur la réussite de ce forum, en tant que prolongement de la Foire du commerce intra-africain qui a connu un grand succès.

67 km de monorail, 8 balcons sur la mer… Les instructions de Tebboune pour métamorphoser Alger

La transformation urbaine d’Alger progresse à un rythme soutenu, conformément aux orientations du président Abdelmadjid Tebboune. Dans ce cadre, une réunion de coordination de haut niveau s’est tenue le samedi 4 octobre 2025 au siège de la wilaya d’Alger. Elle a réuni le ministre des Travaux publics, Abdelkader Djellaoui, et le ministre-wali d’Alger, Mohamed Abdenour Rabehi.

L’objectif principal de cette rencontre était d’évaluer l’état d’avancement des Plans Bleu et Jaune, deux programmes stratégiques visant à moderniser la capitale et à améliorer la qualité de vie des habitants.

Le Plan Bleu, au centre des discussions, met l’accent sur la reconnexion d’Alger à la Méditerranée. Il prévoit une refonte complète du littoral, incluant des travaux de protection côtière et une extension vers la mer pour créer de nouveaux espaces exploitables. Ces aménagements serviront à développer des zones de loisirs, des parcs familiaux et des espaces récréatifs.

Parmi les éléments phares du projet figure la création de huit balcons sur la mer, offrant des panoramas exceptionnels et redéfinissant l’esthétique urbaine d’Alger. Ce dispositif architectural vise à enrichir l’expérience des citadins et à renforcer l’attractivité touristique et sociale du littoral.

Cette réunion marque une étape importante dans la concrétisation des grands chantiers structurants de la capitale, inscrits dans une vision globale de modernisation et de valorisation du patrimoine naturel et urbain.