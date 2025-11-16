Le Conseil des ministres décide : l’Algérie passera officiellement à 69 wilayas

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé ce dimanche une réunion du Conseil des ministres dont l’ordre du jour marque un tournant décisif pour l’aménagement du territoire national.

La promotion de circonscriptions administratives des Hauts-Plateaux et du Sud en wilayas à part entière a été la pièce maîtresse des délibérations, selon un communiqué émanant de la Présidence de la République. Onze (11) wilayas ont été promues lors de cette nouvelle vague.

Cette initiative, attendue par les populations concernées, s’inscrit dans une dynamique de décentralisation et de rapprochement de l’administration des citoyens, visant à impulser un développement socio-économique plus équilibré et efficace dans ces vastes régions.

Cette nouvelle vague s’inscrit dans la continuité de la réforme de 2022, qui avait porté à 58 le nombre total de wilayas. Dix (10) wilayas déléguées avaient alors été promues, dont Timimoune, In Salah et Touggourt, solidifiant la stratégie de maillage territorial de l’Algérie.

Projets structurants : Gara Djebilet et constantine en ligne de mire

La réunion a également été l’occasion de faire le point sur des projets d’envergure nationale, confirmant la priorité accordée aux infrastructures vitales. Le Conseil a ainsi examiné l’état d’avancement du projet stratégique de la mine de fer de Gara Djebilet et de la ligne ferroviaire minière Tindouf-Béchar.

Ce complexe minier et logistique représente un pilier essentiel pour la diversification de l’économie algérienne et la valorisation de ses ressources naturelles.

🟢 À LIRE AUSSI : Durcissement prochain du code de la route : Tebboune serre la vis au Conseil des ministres

Par ailleurs, le secteur de la santé n’a pas été en reste. Les discussions ont porté sur la réalisation du Centre hospitalo-universitaire (CHU) de Constantine, un établissement d’une capacité de 500 lits, dont l’achèvement est crucial pour renforcer les capacités de soins et de formation médicale dans l’Est du pays.

Conseil des ministres : Priorité à la numérisation

Enfin, le Conseil des ministres a souligné l’importance de la modernisation de l’État en abordant l’acquisition d’équipements spécialisés destinés à l’établissement en charge du soutien et du développement de la numérisation.

Un signe clair de l’engagement des autorités à accélérer la transition numérique et à améliorer l’efficacité des services publics.

🟢 À LIRE AUSSI : Boualem Sansal gracié : Macron adresse ses remerciements à Tebboune

La réunion, présidée par le Chef suprême des Forces armées et ministre de la Défense nationale, s’est conclue sur la validation de ces orientations majeures, promettant une nouvelle feuille de route pour l’administration et le développement du pays.