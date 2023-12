Le Conseil de la nation adopte la loi de finances 2024

Les membres du Conseil de la nation ont approuvé à l’unanimité aujourd’hui, le jeudi 14 décembre 2023 la loi finances 2024. Cette dernière élaborée dans un souci de justice sociale, alloue plus de 15.275 milliards de dinars algériens, réservant 18% à l’investissement public.

En effet, la loi finances 2024 consacre le principe de préservation de la justice sociale, et souligne l’intervention de l’État dans des secteurs cruciaux tels que la santé, l’éducation, la sécurité sociale, et l’habitat. L’objectif est de favoriser les catégories sociales les plus vulnérables.

L’État intervient directement dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la sécurité sociale et de l’habitat. Ceci se fait en particulier au profit des catégories sociales les plus vulnérables, incarnant ainsi le principe de justice sociale.

La loi vise également à assumer l’impact financier des mesures garantissant la sécurité alimentaire et l’approvisionnement en eau potable. Ceci répond à la problématique pressante de la pénurie d’eau. De plus, elle promeut l’investissement, relance les grands projets structurants et assure la continuité des divers projets en cours.

Objectifs de la Loi Finances 2024

En outre, la loi finances 2024 établit des recettes prévues de 9 105,3 milliards de dinars algériens pour l’année 2024. Les dépenses, quant à elles, atteignent une valeur totale de 15 292,74 milliards de dinars algériens en tant qu’autorisation d’engagement, avec 15 275,28 milliards de dinars algériens affectés comme crédits de paiement.

Parmi les dépenses prévues, on retrouve les dépenses de personnel estimées à 5 155,67 milliards de dinars algériens, les dépenses de gestion des services à hauteur de 632,87 milliards de dinars algériens, et les dépenses d’investissement évaluées à 2 894,58 milliards de dinars algériens.

La commission, dans son rapport, a formulé des recommandations essentielles. Elle insiste sur « la nécessité de poursuivre l’effort de développement dans les wilayas du sud nouvellement créées. » De plus, elle recommande « la prise en charge des déficits enregistrés dans les secteurs des travaux publics, de la santé et des transports. »

Pour conclure, la commission préconise également « la levée du gel sur le recrutement dans le secteur de la fonction publique. » Elle encourage « la poursuite des efforts pour la régulation du marché et la garantie de son approvisionnement en produits de base. »

