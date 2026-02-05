Le Congrès américain salue le rôle clé de l’Algérie dans la lutte antiterroriste

Des membres du Congrès américain ont tenu à mettre en exergue le rôle majeur joué par l’Algérie dans la lutte contre le terrorisme, saluant son expérience reconnue et son expertise pionnière dans ce domaine sensible. Ces responsables ont également souligné le caractère « positif » et « constructif » de la coopération algéro-américaine en matière de sécurité, considérée comme un pilier essentiel du partenariat entre les deux pays.

Ces déclarations ont été faites à l’occasion d’une séance de débat et d’audition organisée au Congrès des États-Unis, consacrée à la situation sécuritaire en Africa du Nord et dans la région du Sahel. Lors de cette rencontre, les élus américains ont insisté sur l’importance de renforcer les efforts conjoints face à la persistance des menaces terroristes et à l’instabilité qui touche certaines zones de cette région stratégique.

🟢 À LIRE AUSSI : L’Algérie décroche un rôle majeur au sein d’une commission de l’ONU

Les membres du Congrès ont souligné que la sécurité régionale, tout comme la lutte contre les groupes extrémistes armés, demeurent des axes concrets, prioritaires et indispensables de la coopération bilatérale entre l’Algérie et les États-Unis. Ils ont estimé que cette collaboration, fondée sur l’échange d’expertises, la coordination sécuritaire et le partage d’informations, contribue de manière significative à la prévention des menaces et au renforcement de la stabilité régionale.

Rôle de l’Algérie dans la stabilité régionale

Dans ce cadre, les parlementaires américains ont exprimé leur « haute appréciation » quant au rôle joué par l’Algérie dans la lutte contre le terrorisme, qualifiant son approche d’« efficace » et de « pragmatique ». Ils ont mis en avant une stratégie reposant sur une solide expertise de terrain, acquise au fil de plusieurs décennies de confrontation avec le terrorisme, ainsi que sur une expérience accumulée qui fait aujourd’hui de l’Algérie un partenaire crédible et respecté sur les questions sécuritaires.

🟢 À LIRE AUSSI : Selon l’agence russe TASS : Washington menace Alger de « sanctions », en voici la raison

Les élus ont également souligné que l’Algérie est perçue comme un acteur clé de la stabilité en Afrique du Nord et dans la région sahélo-saharienne. Grâce à son expérience historique dans la lutte contre le terrorisme et à sa connaissance approfondie des dynamiques régionales, le pays joue un rôle important dans les efforts visant à contenir l’expansion des groupes extrémistes et à promouvoir la sécurité collective.

Ces prises de position illustrent la reconnaissance, au sein des institutions américaines, de l’importance stratégique de l’Algérie dans l’architecture sécuritaire régionale. Elles traduisent également la volonté commune d’Alger et de Washington de poursuivre et de renforcer leur coopération face à des défis sécuritaires complexes et persistants, dans un contexte régional marqué par de nombreuses menaces.

🟢 À LIRE AUSSI : « Nos services échangent à nouveau » : le dialogue sécuritaire relancé entre Paris et Alger ?