Le confinement de nouveau prolongé : 31 wilayas concernées

Bien sûr les cas de contamination sont en nette baisse. Une Chose que les Algériens ont plutôt accueilli avec soulagement, mais aussi avec insouciance, en baissant leur garde face au virus. Le gouvernement pour sa part reste prudent. Un prolongement du confinement sanitaire a été d’ailleurs décrété aujourd’hui le 13 septembre par le premier ministère.

En effet, le premier ministre Aïmene Benabderrahmane a décidé aujourd’hui de prolonger le confinement sanitaire. Les mesures censées limiter la propagation du virus de la Covid-19 sont maintenues pour 31 wilayas, indique le communiqué du premier ministère.

Les wilayas concernées

la décision du prolongement entrera en vigueur demain mardi le 14 septembre, et elle se prolongera sur les 15 prochains jours. Les horaires du confinement vont s’étendre de 22 h jusqu’à 5 h du matin, et ce, sur 31 wilayas.

Les wilayas concernées sont : Laghouat, Ouergla, Oum Bouaghi, Batna, Béjaia, Béchar, Blida, Bouira, Tebessa, Tlemcen. Mais aussi Tizi Ouzou, Alger, Jijel , Sétif, Saida, Skikda, Sidi Bel Abbés, Annaba, Guelma. Les wilayas de Constantine, Mostaganem, M’Sila, Oran, El Bayadh , poursuivent leur confinement. El Oued, Boumerdes, Khenchela, Souk Ahras, Naaman Ain Témouchent, et Relizane, font, elles aussi, partie des wilayas confinées.

Vingt-sept autres wilayas se déconfinent, indique encore le communiqué du premier ministère. Il s’agit de Adrarn Chlef, Biskra, Tamenrasset, Tiaret, Djelfa, Médea, Mascara, Illizi, Bordj Bou Arrériedj, Taref, Tindouf, Tissemssilt, Tipaza, Mila, Ain Defla, Ghardaia, Timimoun, Bourdj Badji Mokhtar, Béni Abbés, Ouled Djellal, In Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El Meghir et ménea.