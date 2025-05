Le concours d’Algérie Poste tourne au chaos : Trois hauts responsables limogés

Ce samedi, l’opportunité tant attendue pour des milliers de jeunes Algériens de rejoindre Algérie Poste a brutalement viré au désastre. Le concours de recrutement, qui avait suscité un engouement sans précédent avec plus de 182 000 candidatures pour seulement 498 postes, a été interrompu par une panne technique majeure, provoquant une onde de choc et des limogeages immédiats au sein de la hiérarchie.

L’examen digital, censé se dérouler ce samedi 31 mai pour divers profils – 413 chargés de clientèle, 3 opérateurs postaux, 30 facteurs, 37 chauffeurs de camion et 15 chauffeurs de direction – a été réduit à néant par une défaillance informatique.

Algérie Poste, qui avait pourtant misé sur la numérisation pour moderniser son processus de recrutement, se retrouve aujourd’hui face à un échec retentissant.

Scandale technique à Algérie Poste : Le gouvernement réagit violemment après l’échec du concours

Le couperet est tombé sans attendre. Le ministère de la Poste et des Télécommunications, en concertation avec Algérie Poste, a annoncé que la panne technique avait purement et simplement empêché le bon déroulement du concours. La réaction ministérielle a été immédiate et sans concession.

Dans un communiqué diffusé aujourd’hui, le ministère a officialisé la fin de fonctions de plusieurs hauts responsables, directement imputés à l’incident. Sont concernés par ces limogeages :

Le Directeur général de la société de l’information au ministère

Le Responsable de la sécurité des systèmes d’information (RSSI) au ministère

Le Directeur des systèmes d’information au sein d’Algérie Poste

En sus de ces mesures disciplinaires, l’examen a été reporté à une date ultérieure, stratégiquement placée après les épreuves du baccalauréat. Les autorités s’engagent à mobiliser toutes les ressources nécessaires pour garantir un déroulement impeccable de cette épreuve reprogrammée.

Une commission d’inspection a été dépêchée sur les lieux sans délai pour faire la lumière sur les causes exactes de cette défaillance et établir les responsabilités. Le ministère a martelé que ces actions visent à garantir l’équité entre tous les candidats et à maximiser la transparence et la responsabilité dans la gestion des plateformes numériques publiques.

🟢 À LIRE AUSSI : Concours Algérie Poste : note importante à l’attention des candidats

« Le ministère des Postes et des Télécommunications s’efforce d’intégrer la numérisation comme un outil essentiel pour garantir l’intégrité et l’équité », souligne le communiqué. Il rappelle également que c’était « pour la première fois, un concours de recrutement dans le secteur postal a été organisé via un examen numérique sur une plateforme électronique basée sur un système de questions à choix multiples (QCM). »

🟢 À LIRE AUSSI : Zerrouki dévoile la feuille de route de la 5G et les avancées du service universel