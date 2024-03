Le concours d’accès à l’ENA ouvert : voici comment participer (2024)

L’École nationale d’administration (ENA), Moulai Ahmed Medeghri, a annoncé l’ouverture d’un concours national sur épreuves pour le recrutement de 120 élèves. Selon le communiqué de l’école, les inscriptions sont ouvertes du 20 mars au 9 avril sur le site web de l’école.

Le concours est ouvert aux candidats de nationalité algérienne âgés de 28 ans au plus à la date du concours ( ne pas dépasser 28 ans). Ils doivent être titulaires d’une d’une licence, d’un master ou d’un diplôme d’ingénieur d’État dans les domaines suivants : droit, sciences économiques, sciences de gestion, sciences commerciales, sciences financières et comptabilité, management, sciences politiques.

Les candidats doivent également avoir obtenu leurs diplômes avec la mention « A » ou « B » uniquement, conformément à l’arrêté n° 714 du 3 novembre 2011 fixant les modalités de classement des étudiants, ou avoir une moyenne générale de formation d’au moins 12/20 pour les candidats ayant obtenu leurs diplômes avant l’application de l’arrêté susmentionné.

Procédure de candidature

Après avoir vérifié qu’ils remplissent toutes les conditions de participation, les candidats doivent se connecter au lien suivant : https://ena.interieur.gov.dz.

Ensuite, ils doivent créer un compte en utilisant leur adresse e-mail et un mot de passe. Si le candidat ne possède pas d’adresse e-mail, il doit en créer une avant de s’inscrire.

Les candidats doivent ensuite suivre le lien envoyé à leur adresse e-mail pour confirmer leur identité et activer leur compte. Puis remplir le formulaire d’informations personnelles et télécharger les documents suivants après les avoir numérisés :

Une photo d’identité

La carte nationale d’identité

Le diplôme universitaire requis (licence pour les diplômés des universités et master pour les diplômés des grandes écoles concernées par le concours ou diplôme équivalent)

Relevé de notes des quatre années d’études

Et pour les candidats ayant obtenu leurs diplômes avant l’application de la décision de classement mentionnée dans l’avis de concours :

Copie du baccalauréat

Justificatif de la situation vis-à-vis du service national

Ainsi qu’une autorisation de participation au concours pour les fonctionnaires.

L’école souligne qu’il n’est pas possible de s’inscrire plusieurs fois. Les candidats doivent télécharger et imprimer le récépissé de dépôt de dossier via la plateforme, qui contient le numéro d’inscription et les autres données, pour s’assurer que le processus d’inscription a été effectué avec succès.

En cas d’impossibilité d’extraire le récépissé à la fin du processus d’inscription électronique, le candidat doit se reconnecter à la plateforme via son compte électronique pour télécharger et imprimer ce récépissé.

Payer les frais d’inscription au concours de l’ENA

Les candidats doivent impérativement inscrire leur nom et prénom sur le bordereau de versement des frais d’inscription, d’un montant de 200 DA. Le paiement peut être effectué auprès du comptable de l’École Nationale d’Administration :

Compte courant postal : 1838230 clé 89

clé Compte de la Trésorerie Principale : 136/198 clé 40

Il est important de noter que l’inscription au concours se fait uniquement par voie électronique, via le lien suivant : https://ena.interieur.gov.dz. Un seul enregistrement électronique est possible, et les dossiers envoyés par courrier postal ne seront pas acceptés.

Pour les candidats fonctionnaires, les conditions d’admission sont les suivantes :

Être titularisé

Justifier d’au moins 3 années d’ancienneté à la date du concours

Avoir moins de 32 ans à la date du concours

à la date du concours Être titulaire d’une licence d’enseignement supérieur, d’un master des grandes écoles à formation intégrée (cinq années), d’un diplôme d’ingénieur d’État ou d’un diplôme équivalent dans l’un des domaines mentionnés ci-dessus

Remplir les mêmes conditions de classification (« A » ou « B ») et de moyenne que les autres candidats

Le nombre de places réservées aux candidats fonctionnaires est limité à 15 % du total des postes ouverts au concours. Les candidats doivent également être titulaires du baccalauréat et être en situation régulière vis-à-vis du service national.

La liste des candidats admis et non admis aux épreuves écrites d’admission sera publiée sur le site web de l’école (www.ena.dz).

Les candidats non admis peuvent contester les résultats en ligne via le lien suivant : https://ena.interieur.gov.dz