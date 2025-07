Le concert de DJ Snake à Alger annulé : encore un rendez-vous manqué

Le concert tant attendu de l’artiste franco-algérien, DJ Snake, en Algérie, a été annulé une nouvelle fois, après avoir déjà subi plusieurs reports. Les raisons de cette nouvelle annulation restent, pour l’heure, inconnues.

Cette nouvelle annulation a semé la déception chez les fans algériens de DJ Snake, notamment ceux qui espéraient voir l’artiste se produire sur scène dans son pays d’origine, l’Algérie. L’absence d’explications officielles laisse planer le mystère sur les motifs de ce nouveau changement.

🟢 À LIRE AUSSI : Mostra de Venise 2025 : le film « Roqia » du réalisateur algérien Yanis Koussim en compétition

Prévu pour le 22 août 2025, le concert de DJ Snake de nouveau annulé

Le concert de DJ Snake à Alger, initialement prévu pour ce mois de juillet puis reporté au 22 août, a malheureusement été annulé. C’est une déception pour les nombreux fans algériens qui espéraient voir l’artiste le plus streamé de France se produire en direct au Stade Nelson Mandela.

Rappelons, l’organisation de cet événement, qui a été confiée à une agence privée, exige une logistique complexe. Rappelons, parmi les difficultés majeures évoquées lors des précédents reports, la lourdeur des démarches administratives pour l’arrivée en Algérie de plusieurs membres de l’équipe de DJ Snake.

Pour ce concert, William Sami Grigahcine devait être entouré d’une dizaine de techniciens et collaborateurs étrangers. Leur venue nécessitait l’obtention de visas et des autorisations d’entrée, des formalités qui, en raison de leur complexité, ont ralenti l’organisation de cet événement. Les raisons de cette nouvelle annulation restent pour l’instant inconnues.

DJ Snake parmi les artistes les plus écoutés au monde

Dans une première historique, DJ Snake est devenu le premier artiste de musique électronique à faire son entrée au musée Grévin. L’inauguration de sa statue de cire s’est déroulée le 6 mai dernier, marquant un tournant significatif pour la carrière de l’artiste franco-algérien.

La statue, qui a nécessité six mois de travail méticuleux, capture parfaitement l’image signature du DJ avec sa veste en cuir, ses lunettes de soleil et sa célèbre coiffure blonde. Elle a été installée dans la prestigieuse Salle des colonnes, aux côtés de stars internationales comme Céline Dion et George Clooney.

Cette reconnaissance vient couronner le succès international de DJ Snake, connu pour ses collaborations avec des artistes de renom comme Justin Bieber et Lady Gaga. Pour le musée Grévin, qui accueille annuellement 800 000 visiteurs, cette initiative s’inscrit dans une stratégie de rajeunissement de son public tout en célébrant l’excellence artistique française à l’international.

Cette intronisation représente non seulement une consécration personnelle pour DJ Snake, mais également une reconnaissance importante pour la scène électronique française dans son ensemble.

🟢 À LIRE AUSSI : Le légendaire Lounis Aït Menguellet annonce une tournée 2025 en Algérie, France et Canada