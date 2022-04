Le concert de Chibane annulé : indignation du chanteur

Le talentueux compositeur et interprète Mohamed Amine Chibane, plus connu sous le nom de scène de « Chibane » a indiqué que son concert musical, prévu ce jeudi soir dans les locaux de Alpha Tango à Chéraga (Alger), avait été annulé.

Dans une publication postée sur ses réseaux sociaux hier soir à 18h, le chanteur Amine Chibane a fait part de l’annulation de son concert prévu ce jeudi 21 avril, au niveau des locaux de Alpha Tango à Chéraga dans la capitale. Amine Chibane a indiqué que cette annulation, de dernière minute, intervient suite à la visite d’agents en civil pendant les répétitions.

« Bonsoir habayeb. Le concert de ce soir a été annulé, à la dernière minute, après la visite d’agents en civil pendant la balance (les répétitions). Je m’excuse auprès de mon public qui était autant impatient que moi de goûter à nouveau à la scène », a regretté le chanteur. Il convient de rappeler que le concert de Music-Houl du talentueux Amine Chibane était prévu ce jeudi soir dans la capitale au niveau des locaux Alpha Tango à Chéraga.

Soulignons également que Chibane a conquis le public algérien en tant qu’artiste avec sa musique dynamique et rythmée et ses textes engagés. Le chanteur offre un répertoire musical très riche qui compte, entre autres, « Bini w’Binek » en duo avec Amel Zen, « Libérez les détenus d’opinion » et « Mademoiselle Algérie », des musiques qui ont accompagné le Hirak populaire de février 2019.

Des artistes expriment leur soutien avec Amine Chibane

Peu de temps après l’annonce faite par Amine Chibane quant à l’annulation de son concert musical, ses fans, ses proches, mais aussi ses confrères artistes algériens ont exprimé leur solidarité avec lui et ont submergé les réseaux sociaux de messages de soutien, à l’instar de l’acteur Kamel Abdat et de la chanteuse Amel Zen.

En effet, la célèbre et talentueuse chanteuse Amel Zen n’a pas hésité à exprimer sa colère et à affirmer ses sentiments « d’indignation et de révolte » suite à cette nouvelle. Pour elle, « interdire Amine Chibane c’est interdire tous les artistes, la scène artistique, l’art et la culture en général ».

« Cette Dérive et dictature assumée ne doit pas passer sous silence, car le silence est complice », a estimé Amel Zen sur sa page Facebook officielle. « La famille artistique doit s’indigner en force et faire front », a-t-elle encore rajouté.