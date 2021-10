Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a reçu hier lundi l’ambassadeur italien, Giovanni Polizzi, et l‘ambassadeur du Zimbabwe, Fosmozi N’Tonga, au siège de son département à Alger. Durant ces deux rencontres, Rezig a tenté d’exposer son concept de « gagnant-gagnant ».

Selon un communiqué du ministère du Commerce, Kamel Rezig a rencontré hier l’ambassadeur Italien Giovanni Polizzi et l’ambassadeur du Zimbabwe, Fosmozi N’Tonga. Au cœur de ces deux rencontres qui précédent la visite du président Italien, le concept « gagnant-gagnant », sur lequel le ministre du Commence compte pour donner un coup de pousse à l’économie algérienne qui souffre plus que jamais d’une addiction aux importations.

Une politique africaine et une autre méditerranéenne

Dans son communiqué, le ministère du Commerce indique que le premier homme du secteur, Kamel Rezig, a rassuré, lors de sa rencontre avec l’ambassadeur du Zimbabwe, sur la solidité des relations économiques qui lient l’Algérie au Zimbabwe. Le premier responsable du Commerce en Algérie a également souligné l’importance de renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays.

Au cœur du plaidoyer de Rezig, se trouve son concept de « gagnant-gagnant ». Le ministre a notamment affirmé qu’il fallait activer le conseil d’affaires commun qui est chargé de rechercher des opportunités de collaboration « selon le Concept gagnant-gagnant ».

Cependant, et lors de sa rencontre avec l’ambassadeur italien, Rézig n’a exprimé que son soulagement vis-à-vis des projets et des collaborations jusque-là avec les partenaires italiens. Le ministre du Commerce a également indiqué l’importance d’organiser des visites et des échanges entre les hommes d’affaires des deux pays. Il a aussi déclaré que les investisseurs étrangers pourront bénéficier des « privilèges commerciaux » qu’offre l’Algérie.