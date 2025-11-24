Le compte à rebours lancé : Tebboune annonce un « événement historique » pour l’Algérie dans 30 jours

Dans moins d’un mois, la wilaya de Béchar sera le théâtre d’un événement qualifié de « fête historique » par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Lors de sa rencontre hier jeudi 23 novembre avec la société civile à Constantine, le chef de l’État a annoncé que le minerai de fer de Gara Djebilet empruntera pour la première fois depuis l’indépendance la ligne ferroviaire reliant la région à Oran.

Ce projet, qui a mobilisé d’importantes ressources et savoir-faire nationaux, marque la réalisation d’un rêve vieux de plusieurs générations et initié par le président Houari Boumédiène.

« C’était le rêve de nos chefs historiques, Si Boumediène et ceux qui lui ont succédé. Aujourd’hui, ce rêve devient réalité », a souligné le président Tebboune, insistant sur la rapidité et l’autonomie de réalisation du projet.

En seulement un an et demi, 1 000 km de voies ferrées ont été achevés, sans recours à un crédit étranger. Il ne reste plus que 50 à 60 km pour atteindre Béchar.

Une infrastructure ferroviaire au service du développement minier national

Au-delà de la ligne de l’Ouest, le président Tebboune a également évoqué la ligne ferroviaire minière de l’Est. Destinée au transport du phosphate brut et des produits transformés depuis Bled Hadba, à Tébessa, jusqu’aux complexes industriels et au port d’Annaba.

Ce projet est déjà achevé à près de 50 %, tunnels inclus. Il permettra d’augmenter la production nationale de phosphate de 2 millions à 10,5 millions de tonnes par an d’ici fin 2026, selon le président.

Le développement de ces infrastructures vise par ailleurs à renforcer l’exportation et la transformation des matières premières. Tout en sécurisant la santé publique grâce à des tunnels permettant le transport sûr des minéraux. « Les engrais sont l’arme moderne », a rappelé Abdelmadjid Tebboune. Soulignant les opportunités offertes par la production d’ammoniac, d’urée et de phosphate pour positionner l’Algérie sur le marché mondial.

Start-up et jeunes diplômés : un équilibre à construire selon Tebboune

Lors de sa rencontre avec la société civile, le président a également dressé le bilan de son second mandat axé sur l’économie et l’innovation. Il a affirmé avoir « cassé un tabou » concernant la création de start-up, jusque-là perçue comme risquée. Il a également souligné la mise en avant des projets réussis dans le secteur automobile.

L’objectif, a-t-il insisté, est de créer un équilibre entre l’investissement privé et l’accompagnement des jeunes diplômés. Tout en préservant le caractère social de l’État.

Dans le domaine financier, le chef de l’État a souligné la stabilité des réserves de change et la gestion prudente du budget. Malgré un prix du pétrole inférieur aux records historiques.

Optimiste, il a assuré que « l’année 2026 sera celle du départ réel pour arriver à bon port ». Plaçant l’économie nationale sur une trajectoire de croissance et de développement durable.