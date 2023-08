Le compositeur Tarek Tourgane en concert à Alger : la date et le lieu dévoilés

Tarek Alarabi Tourgane et sa famille seront pour la première fois en concert en Algérie. Il s’agit d’une bonne nouvelle partagée par le compositeur, d’origine algérienne, sur sa page officielle, et qui a suscité de la joie, mais aussi de la nostalgie chez les Algériens qui reconnaissent ses chansons.

Tarek Tourgane, né à Damas, l’une des voix mythiques qui ont bercé l’enfance de toute une génération d’Algériens. À l’instar de Dragon Ball, Captain Madjid, Rimi ou encore Détective Conan, Tarek Tourgane est l’interprète de plusieurs chansons de génériques des dessins animés qui ont bercé l’enfance de plusieurs Algériens et enfant du monde arabe.

La date du concert de Tarek Tourgane en Algérie dévoilée

Le vendredi 11 août dernier, Tarek Alarabi Tourgane a fait savoir qu’il se produira, pour la première fois, en Algérie. Cependant, à l’annonce de cette bonne nouvelle, le compositeur n’a pas communiqué des détails sur son concert, laissant planer le suspense chez ses fans.

Par ailleurs, en ce mardi, la date, mais aussi le lieu de ce concert, tant attendu, ont été dévoilés. L’interprète arabe, en compagnie de ses enfants et son orchestre, donnent rendez-vous à leur public algérien, le vendredi 25 août 2023, à la capitale Alger. Et ce, de 20h à 22 h 30, au niveau du Théatre de Verdi Laadi Flici (Les Tagarins).

Deux heures de spectacle pour faire profiter les Algériens de cette voix mythique et incontestable, qu’ils ont connu à travers les chansons des génériques des dessins animés des années 80 et 90 à ceux des plus récents. Ses enfants, également interprètes, seront aussi au rendez-vous pour accompagner leur père lors de ce nouveau concert en Algérie.

